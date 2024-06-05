Суточная прокачка по «Турецкому потоку» в ЕС стала рекордной

Суточная прокачка по «Турецкому потоку» в ЕС стала рекорднойВысокий спрос на газ обеспечивает рост транзита также через территорию Украины
Суточный объем прокачки газа по «Турецкому потоку» в страны Евросоюза (ЕС) в конце мая достиг абсолютного исторического максимума – 55,7 млн куб. м, следует из данных европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Рекорд был установлен 29 мая.
Среднесуточный показатель мая составил 46,9 млн куб. м, что почти вдвое больше, чем в мае 2023 г., и на 15% больше, чем в апреле этого года. Выше прокачка в среднем за месяц была только в августе и сентябре прошлого года.
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