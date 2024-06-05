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Суточная прокачка по «Турецкому потоку» в ЕС стала рекордной

Высокий спрос на газ обеспечивает рост транзита также через территорию Украины
Василий Милькин
Пресс-служба «Газпрома»

Суточный объем прокачки газа по «Турецкому потоку» в страны Евросоюза (ЕС) в конце мая достиг абсолютного исторического максимума – 55,7 млн куб. м, следует из данных европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Рекорд был установлен 29 мая.

Среднесуточный показатель мая составил 46,9 млн куб. м, что почти вдвое больше, чем в мае 2023 г., и на 15% больше, чем в апреле этого года. Выше прокачка в среднем за месяц была только в августе и сентябре прошлого года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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