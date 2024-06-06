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«АвтоВАЗ» представил Lada Iskra

Это первый новый автомобиль компании за последние девять лет
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости

«АвтоВАЗ» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представил свой новый автомобиль – Lada Iskra. В модельном ряду компании он займет место между Granta и Vesta, а цены на новинку будут начинаться от 1 млн руб., рассказал журналистам глава компании Максим Соколов.

Анонс новинки Соколов сделал на ПМЭФе ровно год назад. Тогда он назвал Iskra «новой Granta», давая понять, что со временем эта машина заменит бестселлер компании на позиции самого бюджетного автомобиля марки. Машина создана на платформе XJO, которая является частью глобальной архитектуры альянса Renault-Nissan CMF-B.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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