«АвтоВАЗ» представил Lada Iskra

Анонс новинки Соколов сделал на ПМЭФе ровно год назад. Тогда он назвал Iskra «новой Granta», давая понять, что со временем эта машина заменит бестселлер компании на позиции самого бюджетного автомобиля марки. Машина создана на платформе XJO, которая является частью глобальной архитектуры альянса Renault-Nissan CMF-B.