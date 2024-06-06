«АвтоВАЗ» представил Lada Iskra

«АвтоВАЗ» представил Lada IskraЭто первый новый автомобиль компании за последние девять лет
«АвтоВАЗ» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представил свой новый автомобиль – Lada Iskra. В модельном ряду компании он займет место между Granta и Vesta, а цены на новинку будут начинаться от 1 млн руб., рассказал журналистам глава компании Максим Соколов.
Анонс новинки Соколов сделал на ПМЭФе ровно год назад. Тогда он назвал Iskra «новой Granta», давая понять, что со временем эта машина заменит бестселлер компании на позиции самого бюджетного автомобиля марки. Машина создана на платформе XJO, которая является частью глобальной архитектуры альянса Renault-Nissan CMF-B.
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