В Wildberries появилась возможность экспресс-доставки

В Wildberries появилась возможность экспресс-доставкиМаркетплейс запустил сервис в партнерстве со стартапом
Маркетплейс Wildberries запустил экспресс-доставку в Москве. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель партнера компании, сети экспресс-складов «Даркстор у дома». Корреспондент «Ведомостей» убедился в том, что в приложении маркетплейса появилась новая функция.
«Мы постепенно подключаем новых продавцов к нашей новой модели, – заявил представитель Wildberries. – На данный момент мы еще не готовы сообщить о ее полноценном запуске для всех продавцов, но мы обязательно об этом оповестим, когда будем знать точные сроки».
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