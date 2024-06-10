В Wildberries появилась возможность экспресс-доставки

«Мы постепенно подключаем новых продавцов к нашей новой модели, – заявил представитель Wildberries. – На данный момент мы еще не готовы сообщить о ее полноценном запуске для всех продавцов, но мы обязательно об этом оповестим, когда будем знать точные сроки».