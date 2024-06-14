Выплавка стали в России сокращается пятый месяц подряд

Производство чугуна в мае снизилось на 7% до 4,4 млн т, готового проката – на 2% до 5,5 млн т, следует из данных «Чермета». Основное сырье для металлургической отрасли также показало отрицательную динамику: производство кокса снизилось на 7% до 2 млн т, железной руды – на 0,3% до 9,3 млн т. При этом выпуск труб за отчетный период вырос на 1% до 1,1 млн т.