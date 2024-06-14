Ушедшая из России Coca-Cola вновь регистрирует свои товарные знаки в стране

Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company, который в 2022 г. вывел с российского рынка бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta, в апреле подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков, следует из базы ведомства. Они относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг – для напитков безалкогольных и алкогольных, газированной воды и др.