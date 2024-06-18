«Дочка» АФК «Система» хочет заняться оцифровкой рек и морей

По словам представителя министерства, система позволит создать бесшовное цифровое пространство, объединив разные источники информации и данных из уже существующих информсистем. Он также уточнил, что появление такой системы позволит увеличить прозрачность логистики, управления и планирования морских, речных и мультимодальных перевозок и повысить скорость, эффективность и доступность перевозок по морским и речным магистралям.