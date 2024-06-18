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«Дочка» АФК «Система» хочет заняться оцифровкой рек и морей

«Ситроникс» считает проект весьма затратным и рассчитывает на государственно-частное партнерство
Мария Арялина
На создание единой цифровой системы для водного транспорта, по оценкам экспертов, могут потребоваться сотни миллиардов рублей/ Максим Стулов / Ведомости

«IТ-дочка» АФК «Система» «Ситроникс» предложила Минтрансу создать единую цифровую систему для управления водным транспортом в России. Об этом рассказал президент АО «Ситроникс» Николай Пожидаев на одной из сессий ПМЭФ-2024. Представитель Минтранса подтвердил «Ведомостям», что создание такой системы обсуждалось. «Планируется создание рабочих групп, которые рассмотрят технические решения проекта, финансовую составляющую и дорожную карту исполнения», – уточнил он.

По словам представителя министерства, система позволит создать бесшовное цифровое пространство, объединив разные источники информации и данных из уже существующих информсистем. Он также уточнил, что появление такой системы позволит увеличить прозрачность логистики, управления и планирования морских, речных и мультимодальных перевозок и повысить скорость, эффективность и доступность перевозок по морским и речным магистралям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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