«Дочка» АФК «Система» хочет заняться оцифровкой рек и морей«Ситроникс» считает проект весьма затратным и рассчитывает на государственно-частное партнерство
«IТ-дочка» АФК «Система» «Ситроникс» предложила Минтрансу создать единую цифровую систему для управления водным транспортом в России. Об этом рассказал президент АО «Ситроникс» Николай Пожидаев на одной из сессий ПМЭФ-2024. Представитель Минтранса подтвердил «Ведомостям», что создание такой системы обсуждалось. «Планируется создание рабочих групп, которые рассмотрят технические решения проекта, финансовую составляющую и дорожную карту исполнения», – уточнил он.
По словам представителя министерства, система позволит создать бесшовное цифровое пространство, объединив разные источники информации и данных из уже существующих информсистем. Он также уточнил, что появление такой системы позволит увеличить прозрачность логистики, управления и планирования морских, речных и мультимодальных перевозок и повысить скорость, эффективность и доступность перевозок по морским и речным магистралям.