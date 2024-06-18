Экспорт СУГ в Европу в I квартале снизился на фоне санкций

Экспорт СУГ в Европу в I квартале снизился на фоне санкцийРост поставок в Азию пока лишь частично компенсирует это падение
Экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ; смесь пропана и бутана), использующихся преимущественно в качестве моторного топлива, в страны Евросоюза (ЕС) и другие европейские страны в I квартале 2024 г. снизился на 14% год к году до 562 100 т. Об этом свидетельствуют данные исследовательской группы «Петромаркет», с которыми ознакомились «Ведомости».
Поставки в Азию (включая Турцию) в январе – марте этого года достигли 362 100 т, что на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, вырос экспорт в Китай – в 1,8 раза до 104 800 т, в страны Центральной Азии – на 32% до 47 400 т и в Монголию – на 33% до 12 900 т. Поставки в Турцию увеличились на 11% в годовом выражении и достигли 131 200 т.
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