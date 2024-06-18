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Экспорт СУГ в Европу в I квартале снизился на фоне санкций

Рост поставок в Азию пока лишь частично компенсирует это падение
Василий Милькин
Павел Львов / РИА Новости

Экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ; смесь пропана и бутана), использующихся преимущественно в качестве моторного топлива, в страны Евросоюза (ЕС) и другие европейские страны в I квартале 2024 г. снизился на 14% год к году до 562 100 т. Об этом свидетельствуют данные исследовательской группы «Петромаркет», с которыми ознакомились «Ведомости».

Поставки в Азию (включая Турцию) в январе – марте этого года достигли 362 100 т, что на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, вырос экспорт в Китай – в 1,8 раза до 104 800 т, в страны Центральной Азии – на 32% до 47 400 т и в Монголию – на 33% до 12 900 т. Поставки в Турцию увеличились на 11% в годовом выражении и достигли 131 200 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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