Минэкономразвития и бизнес выступили против реестра продавцов пива в рознице

Минэкономразвития и бизнес выступили против реестра продавцов пива в розницеЭто поставит участников рынка в неравные конкурентные условия
Законопроект о введении реестра розничных продавцов пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи раскритиковали Минэкономразвития и «Опора России», лоббирующая интересы предприятий среднего и малого бизнеса. «Ведомости» ознакомились с отзывами на документ, который в мае представила Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП; в нее входят «Объединенные пивоварни – холдинг», AB InBev Efes и «Балтика»).
Соответствующие изменения ассоциация предложила внести в федеральный закон № 171-ФЗ «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции». «Ведомости» направили запрос в ассоциацию.
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