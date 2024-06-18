Минэкономразвития и бизнес выступили против реестра продавцов пива в рознице

Законопроект о введении реестра розничных продавцов пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи раскритиковали Минэкономразвития и «Опора России», лоббирующая интересы предприятий среднего и малого бизнеса. «Ведомости» ознакомились с отзывами на документ, который в мае представила Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП; в нее входят «Объединенные пивоварни – холдинг», AB InBev Efes и «Балтика»).