«Кухня на районе» получила шесть предостережений от Роспотребнадзора за два года

«Кухня на районе» получила шесть предостережений от Роспотребнадзора за два годаПротив топ-менеджмента компании возбуждено уголовное дело после массового отравления
Компания «Локалкитчен», работающая под брендом «Кухня на районе», в 2022 и 2023 гг. получила шесть предостережений от Роспотребнадзора о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Это следует из Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, данные которого изучили «Ведомости».
Один из «профилактических визитов» представителей надзорного ведомства был связан с жалобой на качество блюда, доставленного компанией. Как следует из документов, заявитель заказал доставку поке с креветками из ресторана Yami Yami, после употребления которого у заявителя «появились признаки пищевого отравления». Все проверки проводились управлением Роспотребнадзора по Москве.
В 2021 г. «Локалкитчен» Роспотребнадзор проверял лишь один раз, следует из базы. В результате также было выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований. «Над оборудованием, являющимся источником выделения влаги и тепла (двухсекционной моечной ванной помещения моечной кухонной посуды) не оборудована локальная вытяжная система», – следует из материалов Роспотребнадзора. По итогам внеплановой проверки были назначены штрафы юрлицу и должностным лицам на общую сумму 42 500 руб.
«Ведомости» направили запрос в «Локалкитчен», Роспотребнадзор и Ассоциацию сетевых предприятий питания (объединяет предприятия, на которые приходится порядка четверти рынка общественного питания в России).
Что такое ботулизм
Ботулизм – это острое инфекционное заболевание, вызванное сильнейшим ядом бактерии клостридия ботулизма. Среда обитания этого микроорганизма – почва, гниющие останки животных и растений, личинки червей и др. Человек может заразиться ботулизмом при употреблении консервов, копченой и вяленой рыбы, колбасы и других продуктов, которые не прошли достаточную термическую обработку или хранились в условиях с низким содержанием кислорода. Среди симптомов заболевания – сухость во рту, затрудненное дыхание, тошнота, рвота и судороги в животе.
Роспотребнадзором выявлены поставщики и производители опасной пищевой продукции, их деятельность приостановлена, опасная продукция изъята из оборота, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. Источником заражения, по его словам, стал «салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» от ООО «Локалкитчен» и ООО «Савон-К» (изготавливала фасоль в вакуумной упаковке).
Представитель Роспотребнадзора подчеркнул, что предприятие по выпуску фасоли расположено «в промышленной зоне, рядом с существующими свалками отходов, в антисанитарных условиях». Процесс приготовления продукта был организован «с нарушением всех требований и норм», добавил он. В частности предприятием, по данным Роспотребнадзора, самостоятельно установлены сроки хранения нестерильного продукта в вакуумной упаковке до двух месяцев при температурном режиме от +2 до +25°C, что в итоге привело к «массированному накоплению» ботулотоксина в готовой продукции. Всего из оборота, по словам представителя ведомства, было изъято более 172 т опасной продукции.
«Локалкитчен» оказалась в центре внимания надзорных и силовых органов из-за массового отравления продукцией, заказанной в этой компании. За медицинской помощью с признаками ботулизма в последние дни обратились более 120 человек в Москве, Нижегородской области, Татарстане. Среди продуктов, которые употребляли пострадавшие, называли салат лобио с фасолью, заказанный в «Локалкитчен», и салат с тунцом, фасолью и яблоком от компании «Гастропорт» (эта продукция в том числе продавалась во «Вкусвилле»). В столичные больницы за медицинской помощью обратились более 100 человек, в Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в Татарстане – более 10 человек, восемь из которых оказались в реанимации. «Установлено, что все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО «Локалкитчен», – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.
В приложении «Локалкитчен» 16 июня появилось объявление, что сервис приостановил работу из-за вспышки ботулизма. 18 июня следователи задержали гендиректора «Локалкитчен» Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елену Машкову и руководителя производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шинома (куда поставлялась продукция – не уточняется. – «Ведомости»), сообщил СК. По случаям отравления людей в разных регионах возбуждены уголовные дела по ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Они все могут быть переданы в производство Главного следственного управления СК. «Ведомости» направили запрос в Следственный комитет.
Представитель «Вкусвилла» сообщил «Ведомостям», что после сообщений об отравлениях компания «установила контакт» с Роспотребнадзором и до выяснения обстоятельств сняла с продаж продукт, который «потенциально оказался в группе риска». Он подчеркнул, что в компании работает многоступенчатая проверка качества. «Мы осуществляем самостоятельно выездные аудиты на производства, контролируем качество продуктов на всех этапах: производство, распределительный центр, магазины, дарксторы, а также проводим лабораторные исследования продукции как в собственной лаборатории, так и в лабораториях-партнерах», – указал собеседник. В «Азбуке вкуса» «точечно усилили» контроль за поставщиками конкретных ингредиентов, заявил представитель компании.
Реакция московских властей
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова 17 июня сообщила, что обследование на ботулизм в московских медучреждениях проходит 121 человек с симптомами отравления. Департамент здравоохранения и медицинские организации города полностью контролируют ситуацию, добавила Ракова. Управлением Роспотребнадзора по Москве совместно с департаментом определены основные продукты, которые могли послужить источником пищевого отравления. Ракова заявила, что ведется эпидемиологическое расследование, распространение некачественных продуктов приостановлено.
Партнер юридической фирмы «Рустам, Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что производство и доставка готовых блюд в России контролируется Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, а также различными национальными стандартами (ГОСТ). Руководитель уголовной практики АБ «Соколов, Трусов и партнеры» Анна Миненкова напоминает, что с 2022 г. в России действует временный мораторий на большинство проверок бизнеса. Он касается надзорных мероприятий, которые проводят Роспотребнадзор, Роскомнадзор, Росприроднадзор и прочие ведомства. Плановые проверки, по словам юриста, ограничены до 2030 г. в соответствии с постановлением правительства № 372 от 10 марта 2023 г., внеплановые – до конца 2024 г. (постановление № 2140 от 14 декабря 2023 г.). При этом «профилактические мероприятия», по итогам которых компании может быть объявлено предостережение, разрешены, добавляет председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
Рынок доставки готовых блюд в России в январе – мае 2024 г., по оценкам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистрова, вырос более чем на 20% к аналогичному периоду 2023 г. Абсолютных значений он не назвал. При этом «Кухня на районе», по словам Бурмистрова, занимала на нем лишь около 1% и около 2% – в Москве.
ООО «Локалкитчен» зарегистрировано в марте 2018 г., следует из базы «СПАРК-Интерфакса». Выручка компании по РСБУ в 2023 г. увеличилась на 19% к предыдущему году до 3 млрд руб., чистый убыток снизился на 16% до 1,2 млрд руб. 84,72% долей в компании принадлежат ООО «О2О холдинг» (ее владельцы не раскрываются), по 6,18% у Олега Козырева и Алексея Колесникова, 2,58% владеет Антон Лозин, оставшиеся 0,31% – у Кирилла Родина.