«Кухня на районе» получила шесть предостережений от Роспотребнадзора за два года

«Локалкитчен» оказалась в центре внимания надзорных и силовых органов из-за массового отравления продукцией, заказанной в этой компании. За медицинской помощью с признаками ботулизма в последние дни обратились более 120 человек в Москве, Нижегородской области, Татарстане. Среди продуктов, которые употребляли пострадавшие, называли салат лобио с фасолью, заказанный в «Локалкитчен», и салат с тунцом, фасолью и яблоком от компании «Гастропорт» (эта продукция в том числе продавалась во «Вкусвилле»). В столичные больницы за медицинской помощью обратились более 100 человек, в Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в Татарстане – более 10 человек, восемь из которых оказались в реанимации. «Установлено, что все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО «Локалкитчен», – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Следственного комитета (СК) России.