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Темпы роста авторынка в ближайшие годы пойдут на спад

Большая часть автовладельцев не готовы менять машину
Денис Ильюшенков
Алексей Орлов / Ведомости

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2024 г. увеличатся на треть по сравнению с 2023 г. до 1,4 млн единиц, но затем вплоть до 2028 г. темпы роста будут снижаться. Это предусматривает базовый сценарий в обзоре потребительских трендов на авторынке, подготовленном исследовательским холдингом «Ромир» и консалтинговой компанией Oks Labs (есть у «Ведомостей»).

В нем приводится три сценария развития авторынка: базовый, оптимистичный и пессимистичный. Согласно оптимистичному, продажи легковых машин в этом году вырастут на 42% до 1,53 млн шт., по пессимистичному – только на 4% до 1,12 млн единиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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