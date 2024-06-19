Темпы роста авторынка в ближайшие годы пойдут на спад

Темпы роста авторынка в ближайшие годы пойдут на спадБольшая часть автовладельцев не готовы менять машину
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2024 г. увеличатся на треть по сравнению с 2023 г. до 1,4 млн единиц, но затем вплоть до 2028 г. темпы роста будут снижаться. Это предусматривает базовый сценарий в обзоре потребительских трендов на авторынке, подготовленном исследовательским холдингом «Ромир» и консалтинговой компанией Oks Labs (есть у «Ведомостей»).
В нем приводится три сценария развития авторынка: базовый, оптимистичный и пессимистичный. Согласно оптимистичному, продажи легковых машин в этом году вырастут на 42% до 1,53 млн шт., по пессимистичному – только на 4% до 1,12 млн единиц.
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