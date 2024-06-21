Россия стала вторым по объемам поставщиком коксующегося угля в Индию

Россия стала вторым по объемам поставщиком коксующегося угля в ИндиюЭкспорт растет на фоне нестабильности цен на мировом рынке
Импорт российского металлургического (коксующегося) угля в Индию в январе – мае 2024 г. составил 7,8 млн т, увеличившись на 13% к тому же периоду прошлого года. Об этом сообщается в июньском обзоре аналитической компании Bigmint, с которым ознакомились «Ведомости».
Россия стала вторым по величине поставщиком этого метсырья в Индию, тогда как по итогам прошлого года занимала 3-е место, уступая Австралии и США. В 2023 г. на индийский рынок из РФ было отгружено 6,4 млн т (рост в 3 раза год к году), из Австралии – 34,2 млн т, США – 8,4 млн т.
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