Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Коми

Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в КомиСостав двигался из Воркуты в Новороссийск
Инцидент произошел в 18:12 на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги. В 14 вагонах поезда находилось 232 пассажира. Движение составов на участке приостановили. К месту направили два восстановительных поезда.
«Принимаются меры по оказанию помощи пассажирам», – говорится в сообщении.
Предварительно, вагоны сошли с рельсов из-за подмыва полотна в связи с обильными осадками.
Глава региона Владимир Уйба сообщил, что вылетел на место происшествия. Он будет координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим в аварии. Кроме того, в РЖД сообщили о создании штаба для оперативного устранения последствий схода вагонов. Его возглавил гендиректор компании Олег Белозеров.
Как рассказали в региональном минздраве, к месту ЧП решено направить три медицинских вертолета.
По предварительным данным, погибших при сходе вагонов нет, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России. Сыктывкарским следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
31 мая в Амурской области сошли с рельсов 29 вагонов грузового поезда с углем. Были повреждены вагоны и опоры, оборваны провода контактной сети.
Ранее, 19 мая, сошли с пути семь вагонов грузового поезда в Красноярском крае, было возбуждено уголовное дело.
Ночью 14 мая вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области. Пресс-служба Приволжской железной дороги тогда сообщала, что инцидент произошел из-за «вмешательства посторонних лиц».
2 апреля пригородный поезд сошел с рельсов в Калининградской области. Пассажирский поезд наехал на бытовой газовый баллон, который находился на путях на перегоне Полесск – Гурьевск. Отмечалось, что в поезде находились 207 человек, но никто из них не пострадал.