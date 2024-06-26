Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Коми

2 апреля пригородный поезд сошел с рельсов в Калининградской области. Пассажирский поезд наехал на бытовой газовый баллон, который находился на путях на перегоне Полесск – Гурьевск. Отмечалось, что в поезде находились 207 человек, но никто из них не пострадал.