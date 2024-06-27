На российские марки электроники в 2023 году пришлась уже треть продаж

Суммарная доля брендов электроники (компьютерная техника, потребительская электроника, крупная и малая бытовая техника) из России и СНГ в 2023 г. составила 32%, рассказал управляющий партнер IT-холдинга Fplus Алексей Мельников в ходе конференции «Российская электроника: в ожидании массового потребителя», организованной газетой «Ведомости». Всего было продано 332 млн товаров, среди которых 106,2 млн брендов из России и СНГ, уточнил он. В это число вошли и собственные торговые марки (СТМ) дистрибуторов и розничных сетей.