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На российские марки электроники в 2023 году пришлась уже треть продаж

Активнее всего отечественная экспансия видна в потребительской электронике и белой бытовой технике
Анна Устинова
Телевизоры и приставки чаще становятся отечественными, чем компьютеры и смартфоны/ Андрей Гордеев / Ведомости

Суммарная доля брендов электроники (компьютерная техника, потребительская электроника, крупная и малая бытовая техника) из России и СНГ в 2023 г. составила 32%, рассказал управляющий партнер IT-холдинга Fplus Алексей Мельников в ходе конференции «Российская электроника: в ожидании массового потребителя», организованной газетой «Ведомости». Всего было продано 332 млн товаров, среди которых 106,2 млн брендов из России и СНГ, уточнил он. В это число вошли и собственные торговые марки (СТМ) дистрибуторов и розничных сетей.

В 2024 г. рост товаров российских марок и СТМ на рынке бытовой техники и электроники продолжается, подтвердил представитель группы «М.видео-Эльдорадо». По его оценке, в первом полугодии 2024 г. доля таких товаров составила около 18%, а общее количество такой техники увеличилось к аналогичному периоду прошлого года на 70% (абсолютное количество не приводится).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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