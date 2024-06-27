На российские марки электроники в 2023 году пришлась уже треть продаж

На российские марки электроники в 2023 году пришлась уже треть продажАктивнее всего отечественная экспансия видна в потребительской электронике и белой бытовой технике
Суммарная доля брендов электроники (компьютерная техника, потребительская электроника, крупная и малая бытовая техника) из России и СНГ в 2023 г. составила 32%, рассказал управляющий партнер IT-холдинга Fplus Алексей Мельников в ходе конференции «Российская электроника: в ожидании массового потребителя», организованной газетой «Ведомости». Всего было продано 332 млн товаров, среди которых 106,2 млн брендов из России и СНГ, уточнил он. В это число вошли и собственные торговые марки (СТМ) дистрибуторов и розничных сетей.
В 2024 г. рост товаров российских марок и СТМ на рынке бытовой техники и электроники продолжается, подтвердил представитель группы «М.видео-Эльдорадо». По его оценке, в первом полугодии 2024 г. доля таких товаров составила около 18%, а общее количество такой техники увеличилось к аналогичному периоду прошлого года на 70% (абсолютное количество не приводится).