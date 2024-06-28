Исследование: самозанятым может быть невыгодно работать в такси

Исследование: самозанятым может быть невыгодно работать в таксиВодители жалуются на высокий процент, который берут с них агрегаторы, и дополнительные расходы
Работа таксистом в качестве подработки становится экономически невыгодна водителям, а лимита самозанятого недостаточно. К такому выводу пришел профсоюз «Новый труд» после интервьюирования 30 таксистов из двух автопарков «Яндекс.Такси» в мае 2024 г. Результаты исследования есть у «Ведомостей». Помимо этого один из сотрудников профсоюза провел включенное наблюдение, самостоятельно став таксистом: он подал заявление на получение лицензии на такси для самозанятого через «Госуслуги».
Для того чтобы достойно зарабатывать, таксисту необходимо работать от 12 до 15 часов в сутки. По их словам, при обороте 300 000 руб. в месяц они платят: 24% комиссии «Яндексу» – 72 000 руб., за аренду в месяц – 54 000 руб., за бензин – 45 000 руб., 6% налог для самозанятых – 18 000 руб., 4% комиссию парка – 12 000 руб., за техобслуживание – 7000 руб. и мойку – 3000 руб. В остатке у них остается 89 000 руб. Такой оборот выходит при условии, что таксист работает 30 дней в месяц по 12 часов.
Дефицит таксистов
Во второй половине 2023 г. спрос на поездки в такси по всей России восстановился до уровня 2021 г. При этом отрасль испытывает сильный дефицит кадров. Об этом писали «Ведомости» в декабре 2023 г. К осени нехватка водителей составила 72 000 человек, а общее число действующих разрешений на таксомоторную деятельность сократилось на 13,6%, подсчитали эксперты аналитического центра при правительстве России в исследовании, которое они подготовили на момент вступления в силу нового закона о такси в сентябре 2023 г.
Авторы исследования видят причину также в том, что часть водителей покидает отрасль из-за возросших расходов на автомобили и их обслуживание. По данным аналитического центра, расходы водителей выросли в 1,5 раза за два года. Сильнее всего на рост издержек повлияла цена новых авто – затраты на амортизацию нового автомобиля в расчете на километр пробега выросли на 63% за два года (абсолютные цифры не приводятся). Помимо этого таксисты несут затраты на техобслуживание, топливо, лизинг автомобилей и страхование ОСАГО для такси. В целом доля расходов на эксплуатацию автомобиля такси составляет до 40% цены поездки.
Водители также вынуждены тратить дополнительные средства, чтобы соответствовать требованиям агрегатора. Они указывают, например, что оклейка машины таксистов стоит несколько тысяч рублей, при этом пленка отлетает через 3-4 мойки автомобиля, а также выгорает. В частности, в Московской области следующие требования: белая машина, желтая по бокам, низ серый.
Внутри салона автомобиля на торпеде и на подголовнике кресла пассажира, которое находится справа спереди, в соответствии с требованиями также должна быть информация о перевозчике. Штраф за отсутствие данных составляет от 100 000 до 300 000 руб., говорят таксисты.
Водители также не имеют возможности проходить осмотры каждый раз перед выходом на линии, особенно – перед ночными сменами. По их словам, «белый» договор о медосмотре и техосмотре влечет еще большие затраты со стороны таксистов, поэтому данное требование приводит к «усилению коррупционного оборота поддельных документов». Отсутствие путевого листа влечет штраф 60 000 руб.
Профсоюз также выявил некоторые проблемы с лицензией, которая бесплатно оформляется на самозанятого. При этом таксист, работающий регулярно от 12 часов в сутки, в месяц имеет денежный оборот около 300 000 руб. При годовом заработке в 3,6 млн руб. ему необходимо регистрироваться уже как ИП. Затраты на регистрацию ИП включают в себя покупку компьютера, программы СБИС (электронный документооборот) с лицензией, покупку электронного ключа, а также мощного смартфона.
В приложении «Яндекс.Такси» аккаунт водителя отключается через восемь часов, согласно действующему закону. При этом таксисты избегают этого ограничения, переключаясь на другие аккаунты, потому что им недостаточно заработанного за это время. «Фактически и агрегатор, и сами таксисты нарушают действующую законодательную норму о 8-часовом рабочем дне, что может привести к коллапсу отрасли. Более того, таксисты особо опасаются, что за использование «лазейки в законе» они могут попасть в черные списки «Яндекс.Такси», – подчеркивают в профсоюзе.
Представитель пресс-службы «Яндекс.Такси» сообщил «Ведомостям», что отрасль такси по-прежнему испытывает дефицит водителей. Среди трудностей, с которыми сталкиваются водители такси, можно назвать высокие цены на автомобили и их обслуживание, а также дорогое и малодоступное для водителей специализированное ОСАГО. «Чтобы помочь водителям и таксопаркам, компания оформляет однодневные полисы ОСАГО для такси прямо в приложении для водителей, автоматизирует уплату налогов для самозанятых и обеспечивает квоты и скидки на автомобили и запчасти», – добавил он. По данным сервиса, случаи, когда водители пытаются обойти правила и непрерывно выполнять поездки больше допустимого времени, единичны. Если система зафиксирует, что водитель пытается обойти правила сервиса, доступ к заказам ему будет незамедлительно закрыт до того момента, пока он не отдохнет нужное количество времени, добавил представитель пресс-службы.
Закон о такси
Новый закон № 580-ФЗ, который вступил в силу с 1 сентября 2023 г., обязал водителей получать разрешение на деятельность, самостоятельно выписывать себе путевые листы, проходить ежедневные медицинские и технические осмотры, за свой счет перекрашивать автомобиль в требуемый в регионе для такси цвет, приобретать специализированный полис ОСАГО, который в 10–20 раз дороже стандартного при том же страховом покрытии, и запретил управлять такси лицам с непогашенной судимостью. «Новый закон о такси предъявляет к самозанятым водителям на личных автомобилях все те же требования, что и к таксопаркам. Для физлиц эти требования сверхзатратны и неисполнимы», – отметил сотрудник такси «Максим», попросивший не называть его имени в печати.
Руководитель оперативного штаба независимого профсоюза «Новый труд» Алексей Неживой отмечает, что если проблемы останутся нерешенными, то в отрасли произойдет отток кадров. «Мы пока остановились на такой схеме: проводим инспекцию, публикуем результаты не для того, чтобы надавить», – добавляет он.
Основатель «Таксити» Феликс Маргарян считает, что на сегодняшний день самая большая проблема – это процент, который берет с водителей «Яндекс». Он нефиксированный (зависит от тарифа) в отличие от стоимости аренды автомобиля. «Водители знают, что взяли в аренду машину, это стоит 2000 руб. При этом еще и агрегатор забирает за заказ около 30%, и поскольку сегодня они монополисты, то и диктуют условия на рынке», – указывает он. По его словам, дорого стоит и страховка, цена на такси за которую доходит до 75 000 руб. Именно поэтому сейчас в Москве можно увидеть много такси с региональными номерами, потому что вне столицы страховка стоит дешевле, говорит он.
Представитель пресс-службы «Яндекс.Такси» пояснил «Ведомостям», что комиссия сервиса и его тарифы — всегда фиксированные показатели. Комиссия указывается в процентах от стоимости заказа, а тариф — как стоимость минуты и километров пути. «Ценообразование устроено так, чтобы одновременно решать три задачи: делать такси доступным максимально возможному количеству пассажиров, поддерживать достойный доход водителей и таксопарков, с учетом их затрат на обслуживание машин, и наконец, инвестировать в качество сервиса и сохранять его доступным 24/7», – уточнил он. Большую часть своей комиссии агрегатор возвращает обратно в рынок – например, в виде субсидий водителям или скидки пассажирам. За вычетом этих расходов фактический доход компании составляет всего около 10% от стоимости поездки – это те деньги, которые компания имеет возможность тратить на развитие и улучшение сервиса, на разработку приложений, инфраструктуру, дата-центры, персонал, налоги, добавил представитель пресс-службы.
Чтобы говорить о достойном или недостойном заработке, нужно брать во внимание потребности водителей, говорит в разговоре с «Ведомостями» замдиректора по эксплуатации таксопарка Next Михаил Кечин. На примере этой компании он объясняет, что из 700 таксистов около 40-60% работают на постоянном графике. Оставшаяся часть водителей выбирает таксопарк для подработки. «Я считаю, что если бы водители мало зарабатывали или заработок их не устраивал, то они бы не приходили к нам», – утверждает Кечин. Он добавил, что доволен работой агрегатора «Яндекс.Такси», потому что в его приложении всё «легко, доступно и понятно», а команда сервиса постоянно его обновляет, чтобы улучшать пользование для водителей такси.
Маргарян указывает, что у водителей такси нет нормированного графика, потому что они хотят заработать. «Вот вы заказали такси от точки А до точки В. За сколько вы это проедете – может, будет пробка, а может, не будет пробки, но человек, который сидит за рулем, он на работе. Во всем мире – да, и в старые времена – всегда был таксометр. Но сегодня на данный момент «Яндекс» это нарушает», – пояснил он, добавив, что сейчас на рынке есть явный дефицит водителей.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин утверждает, что водители не могут работать 12-15 часов в день просто потому, что это не дает им агрегатор. В соответствии с законом рабочий день составляет восемь часов. Помимо этого он указал, что процент агрегатора составляет около 12-14% и даже при таких условиях он все равно вернет таксистам часть этой суммы в ходе обучения или участия в разных внутренних программах. «Это какой-то очередной наброс на то, что агрегаторы плохие, а водители работают бесконечно», – указал он. Шапарин считает, что агрегатор нужен прежде всего для того, чтобы обеспечивать водителю практически бесконечный поток заказов – без простоя и траты времени и бензина на поиск клиентов.