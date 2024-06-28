Исследование: самозанятым может быть невыгодно работать в такси

Дефицит таксистов

Во второй половине 2023 г. спрос на поездки в такси по всей России восстановился до уровня 2021 г. При этом отрасль испытывает сильный дефицит кадров. Об этом писали «Ведомости» в декабре 2023 г. К осени нехватка водителей составила 72 000 человек, а общее число действующих разрешений на таксомоторную деятельность сократилось на 13,6%, подсчитали эксперты аналитического центра при правительстве России в исследовании, которое они подготовили на момент вступления в силу нового закона о такси в сентябре 2023 г.

Авторы исследования видят причину также в том, что часть водителей покидает отрасль из-за возросших расходов на автомобили и их обслуживание. По данным аналитического центра, расходы водителей выросли в 1,5 раза за два года. Сильнее всего на рост издержек повлияла цена новых авто – затраты на амортизацию нового автомобиля в расчете на километр пробега выросли на 63% за два года (абсолютные цифры не приводятся). Помимо этого таксисты несут затраты на техобслуживание, топливо, лизинг автомобилей и страхование ОСАГО для такси. В целом доля расходов на эксплуатацию автомобиля такси составляет до 40% цены поездки.