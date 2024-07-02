Европа увеличила на 27% потребление трубопроводного газа из России

Экспорт трубопроводного газа из России в Европу (страны Евросоюза и Молдавию) по всем экспортным газопроводам за шесть месяцев 2024 г. вырос на 27% к тому же периоду прошлого года до 15,4 млрд куб. м, следует из данных «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). В июне поставки выросли на 23% до 2,5 млрд куб. м.