Европа увеличила на 27% потребление трубопроводного газа из России

Европа увеличила на 27% потребление трубопроводного газа из РоссииСпрос на российское топливо растет на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры
Экспорт трубопроводного газа из России в Европу (страны Евросоюза и Молдавию) по всем экспортным газопроводам за шесть месяцев 2024 г. вырос на 27% к тому же периоду прошлого года до 15,4 млрд куб. м, следует из данных «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). В июне поставки выросли на 23% до 2,5 млрд куб. м.
Транзит российского газа в страны Евросоюза (ЕС) и Молдавию через территорию Украины вырос в первом полугодии на 11% и достиг 7,7 млрд куб. м. В июне прокачка российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины увеличилась на 2,5% к июню прошлого года до 1,3 млрд куб. м.
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