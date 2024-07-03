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До половины новых продавцов на маркетплейсах почти ничего не зарабатывают

По данным аналитики, до оборота в 1 млн рублей в месяц обычно добираются немногие
Лиана Липанова
Заработок на маркетплейсах выглядит легким, но на деле требует больших усилий и вложений/ Андрей Гордеев / Ведомости

На 12-й месяц работы на Wildberries 43% предпринимателей зарабатывают до 10 000 руб. в месяц, и только 10% селлеров к этому времени выходят на ежемесячный доход свыше 1 млн руб. Об этом говорится в совместном исследовании центра развития предпринимателей PRO Wildberries и банка «Точка». Маркетплейс проанализировал всех продавцов, зарегистрировавшихся на площадке с января по март 2023 г., а «Точка» – более 16 000 своих клиентов-продавцов, зарегистрировавшихся в январе – мае 2023 г. на «Мегамаркете», Wildberries, Ozon, KazanExpress, «Яндекс маркете» или «АliExpress Россия».

По данным PRO Wildberries, еще 6% новых селлеров зарабатывают к концу первого года от 500 000 до 1 млн руб. в месяц, 17% – от 100 000 до 500 000 руб., 23% – от 10 000 до 100 000 руб. Кроме того, за 2023 г. только 1% предпринимателей на Wildberries вышел на миллионный оборот с нуля за месяц. Представитель маркетплейса объясняет, что учитывались продавцы, которые провели хотя бы по одной продаже в каждый из 12 месяцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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