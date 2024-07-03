До половины новых продавцов на маркетплейсах почти ничего не зарабатывают

По данным PRO Wildberries, еще 6% новых селлеров зарабатывают к концу первого года от 500 000 до 1 млн руб. в месяц, 17% – от 100 000 до 500 000 руб., 23% – от 10 000 до 100 000 руб. Кроме того, за 2023 г. только 1% предпринимателей на Wildberries вышел на миллионный оборот с нуля за месяц. Представитель маркетплейса объясняет, что учитывались продавцы, которые провели хотя бы по одной продаже в каждый из 12 месяцев.