До половины новых продавцов на маркетплейсах почти ничего не зарабатывают

До половины новых продавцов на маркетплейсах почти ничего не зарабатываютПо данным аналитики, до оборота в 1 млн рублей в месяц обычно добираются немногие
На 12-й месяц работы на Wildberries 43% предпринимателей зарабатывают до 10 000 руб. в месяц, и только 10% селлеров к этому времени выходят на ежемесячный доход свыше 1 млн руб. Об этом говорится в совместном исследовании центра развития предпринимателей PRO Wildberries и банка «Точка». Маркетплейс проанализировал всех продавцов, зарегистрировавшихся на площадке с января по март 2023 г., а «Точка» – более 16 000 своих клиентов-продавцов, зарегистрировавшихся в январе – мае 2023 г. на «Мегамаркете», Wildberries, Ozon, KazanExpress, «Яндекс маркете» или «АliExpress Россия».
По данным PRO Wildberries, еще 6% новых селлеров зарабатывают к концу первого года от 500 000 до 1 млн руб. в месяц, 17% – от 100 000 до 500 000 руб., 23% – от 10 000 до 100 000 руб. Кроме того, за 2023 г. только 1% предпринимателей на Wildberries вышел на миллионный оборот с нуля за месяц. Представитель маркетплейса объясняет, что учитывались продавцы, которые провели хотя бы по одной продаже в каждый из 12 месяцев.