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«Шереметьево» перешло на российский софт сортировки багажа

Аэропорт должен импортозаместить нидерландскую систему в срок – до конца 2024 года
Анна Устинова
Российские системы сортировки багажа до 2022 г. использовались только в небольших аэропортах/ Евгений Разумный / Ведомости

Терминал D международного московского аэропорта «Шереметьево» перевел оборудование для управления обработкой багажа на отечественный софт. Об этом рассказал «Ведомостям» директор департамента транспорта и логистики компании «Рексофт» Александр Семенов и подтвердил представитель «Шереметьево».

«Шереметьево» – самый крупный аэропорт страны. Терминал D предназначен для обслуживания пассажиров внутренних и международных воздушных линий (например, сейчас отсюда летают все шереметьевские рейсы лоукостера «Победа»). Общая площадь терминала – 170 500 кв. м, пропускная способность – 25 млн пассажиров в год. Также действует межтерминальный переход – автоматизированная система перевозки пассажиров с беспилотными поездами под летным полем из терминала D в терминалы В, C.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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