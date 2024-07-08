«Шереметьево» перешло на российский софт сортировки багажа

«Шереметьево» перешло на российский софт сортировки багажаАэропорт должен импортозаместить нидерландскую систему в срок – до конца 2024 года
Терминал D международного московского аэропорта «Шереметьево» перевел оборудование для управления обработкой багажа на отечественный софт. Об этом рассказал «Ведомостям» директор департамента транспорта и логистики компании «Рексофт» Александр Семенов и подтвердил представитель «Шереметьево».
«Шереметьево» – самый крупный аэропорт страны. Терминал D предназначен для обслуживания пассажиров внутренних и международных воздушных линий (например, сейчас отсюда летают все шереметьевские рейсы лоукостера «Победа»). Общая площадь терминала – 170 500 кв. м, пропускная способность – 25 млн пассажиров в год. Также действует межтерминальный переход – автоматизированная система перевозки пассажиров с беспилотными поездами под летным полем из терминала D в терминалы В, C.