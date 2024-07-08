Парк автобусов в России вырос на 10% за пять лет

В марте 2023 г. вице-президент Группы ГАЗ Николай Одинцов сообщал о росте доли российских компонентов в производстве электробусов. «Но самый динамичный скачок в локализации, конечно, будет, когда у нас появится отечественная батарея, над созданием которой сейчас активно работают «Росатом», «Системы автономной энергии» и другие компании», – отметил он в интервью «Коммерсанту». В сентябре того же года Собянин рассказал о том, что в Москве будет локализовано производство тяговых батарей для электротранспорта. Мощности нового завода в селе Красная Пахра позволят производить до 50 000 литий-ионных аккумуляторов в год. Начать их выпуск планируется в 2025-2026 гг.