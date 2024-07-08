Парк автобусов в России вырос на 10% за пять лет

Парк автобусов в России вырос на 10% за пять летВозраст транспорта поднялся на 3% до 17,5 года, но рост производства должен замедлить старение
За последние пять лет средний возраст автобусов в России увеличился на 3,1–3,5%, следует из данных «Автостата» и Национального агентства промышленной информации (НАПИ), с которыми ознакомились «Ведомости». Согласно «Автостату», средний возраст этого вида общественного транспорта на начало 2019 г. был 16,2 года, а в 2024 г. – 16,7 года. Оценка НАПИ близка к этим цифрам: 16,9 и 17,5 года соответственно.
Численность автобусного парка, по данным НАПИ, выросла с 2019 г. с 443 000 до 486 000 машин, прибавив около 43 500 ед., или 9,8%. Молодой автобусный парк в возрасте до 6 лет включительно рос в среднем быстрее – с 67 100 до 80 100 ед., или на 19%. Его доля увеличилась с 15,2 до 16,5%, согласно данным НАПИ.
Самый молодой автобусный парк в Москве. Его возраст составляет 12,6 года, оценили «Ведомости» по данным НАПИ о возрастной структуре автобусного парка в регионах. Причем возраст наземного транспорта во владении города меньше – 4,3 года, следует из данных «Московского транспорта», тогда как у частных компаний-перевозчиков значительно выше средней величины.
Далее по возрасту идут Санкт-Петербург (13,6 года), Московская обл. (14,4 года), а пятерку лидеров замыкают Ленинградская обл. (14,5 года) и Ямало-Ненецкий АО (14,9 года). Лидерами антирейтинга являются Дагестан со средним возрастом автобусов в 24,5 года, Калмыкия (22,7 года), Камчатка (22,4 года), Северная Осетия (22,3 года) и Кабардино-Балкария (21,9 года).
За последние пять лет больше всего автобусный парк помолодел во Владимирской области (с 17,9 до 15 лет), а также в Мурманской области (на 1,9 года) и Чечне (на 1,6 года). Автобусы Москвы скинули 1,4 года, что позволило столице обойти Санкт-Петербург и Московскую область и подняться с третьего на первое место по возрасту. А вот в Хабаровском крае, Удмуртии и Якутии и автопарк старел быстрее остальных регионов – на 2–2,5 года.
Если рассматривать общее количество молодого транспорта в парке, то Москва – абсолютный лидер рейтинга: не старше 6 лет здесь 9100 машин, или 33%. Столица сделала ставку на электробусы, число которых к концу 2023 г. превысило 1400 ед., сообщало московское правительство. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, парк электробусов в Москве – крупнейший в Европе. Весной 2023 г. город заключил контракты с ПАО «Камаз» и компанией «Группа ГАЗ» на поставку еще 1200 электробусов до конца 2024 г., из которых уже поступило 350 машин.
Значительный объем компонентов для этого вида транспорта закупался в странах, которые с 2022 г. начали вводить санкции, и нужно было срочно менять поставщиков. «Надо отдать должное нашим производителям, они с этим справились», – отметила «Ведомостям» директор НАПИ Татьяна Арабаджи.
В марте 2023 г. вице-президент Группы ГАЗ Николай Одинцов сообщал о росте доли российских компонентов в производстве электробусов. «Но самый динамичный скачок в локализации, конечно, будет, когда у нас появится отечественная батарея, над созданием которой сейчас активно работают «Росатом», «Системы автономной энергии» и другие компании», – отметил он в интервью «Коммерсанту». В сентябре того же года Собянин рассказал о том, что в Москве будет локализовано производство тяговых батарей для электротранспорта. Мощности нового завода в селе Красная Пахра позволят производить до 50 000 литий-ионных аккумуляторов в год. Начать их выпуск планируется в 2025-2026 гг.
По количеству автобусов на душу населения Москва, наоборот, входит в тройку регионов с наименьшей обеспеченностью этим видом общественного транспорта. В столице на 100 000 человек приходится 21 автобус. Меньше только в Адыгее и Ингушетии. Лучше всего автобусами обеспечена Камчатка (80 ед. на 100 000 человек), Ямало-Ненецкий автономный округ (75 ед.) и Орловская область (63 ед.).
Автобусы являются главными средствами перевозки пассажиров в масштабах страны. В 2023 г. поток пассажиров в России вырос 9,6 млрд до 10,2 млрд человек, или на 6,2%, согласно данным Минтранса. При этом перевозки на автобусах увеличились с 8,3 млрд до 8,8 млрд человек, составив 86% от всего пассажиропотока, в частности около половины – городские автобусы. Это тем не менее все еще меньше уровня допандемийного 2019 г., когда перевезли 10,6 млрд пассажиров.
Спад автобусных перевозок наблюдается с начала нулевых и связан с «крестом автомобилизации», когда горожане пересаживаются на личный транспорт, пояснил «Ведомостям» научный руководитель Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Тенденцию же последних лет по росту пассажиропотока эксперт связывает с расходами на машины. Автомобили и их эксплуатация сильно подорожали, что способствовало сдвигу в пользу общественного транспорта, отметил эксперт.
О необходимости обновления общественного транспорта во всех регионах России говорил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта в августе 2023 г. Ежегодное снижение среднего возраста парка общественного транспорта он назвал системной задачей государства. В послании Федеральному собранию он отметил, что к 2030 г. регионы дополнительно получат около 40 000 автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов.
Из-за износа машин до 2030 г. понадобится обновить свыше 57 000 автобусов, а с учетом потребности в обслуживании новых маршрутов общая цифра составит 65 000 ед., сказал глава Бурятии, член рабочей группы Госсовета по транспорту Алексей Цыденов на заседании Госсовета в августе 2023 г.
Если удастся поставить такое количество машин, это будет только 13% нынешнего парка. Поэтому его средний возраст вряд ли уменьшится значительно, считает представитель «Автостата» Азат Тимерханов.
Промышленность способна обеспечить нужные объемы и уже готова произвести 40 500 автобусов и электробусов, отмечал Цыденов. В 2023 г. в России сделали 37 191 автобус, по данным Росстата. Это больше, чем в 2022 г. (26 143 ед.), но меньше уровня 2019 г. (38 946 автобусов). В I квартале 2024 г. сделали 8538 автобусов, что оказалось на 29% больше, чем годом ранее.
Драйвером роста рынка автобусов во второй половине 2023 г. и начале 2024 г. стала программа обновления парков пассажирского транспорта с использованием специальных казначейских кредитов, рассказал «Ведомостям» представитель «Лиаза» (Ликинский автобусный завод, входит в Группу ГАЗ). Благодаря ей регионы получили порядка 6000 автобусов, выпущенных на российских предприятиях. Программа дала мощный импульс началу транспортных реформ в стране. «73 региона смогли обновить автопарки не только в больших, но и малых городах, в районных центрах, которые особенно нуждаются в новом транспорте», – сказал представитель предприятия. Для поддержания парка автобусов в удовлетворительном состоянии нужно обновление на уровне 10–12% в год, считают в «Лиазе».
Активную «автобусную экспансию» на российском рынке ведут китайские автоконцерны, которые замещают ушедшие из России компании из Европы и Южной Кореи. В 2023 г. всего было зарегистрировано 16 411 новых автобусов, или на 27% больше, чем годом ранее, по данным «Автостата». Самая популярная марка – ПАЗ, входящий в Группу ГАЗ (6425 ед., или 39%), после которой идет «Нефаз» (входит в группу «Камаза», 13%), а уже на третьем месте разместился китайский Yutong (13%), обогнавший «Лиаз» (11%) и «Волгабас» (8%). Всего китайским производителям принадлежит уже 22% российского рынка, их продажи выросли в два раза за год. В 2024 г. «Автостат» ожидает рост всего рынка автобусов на 6%.
Влияние Китая значимо и в производстве автобусов. По словам Михаила Блинкина, вектор импортозависимости географически изменился, но остался. Если раньше Россия ориентировалась на европейские модели, то сейчас частично зависит от китайского производства, особенно по двигателям. «Оптимисты считают, что мы сумеем сделать собственный двигатель. Я тоже большой оптимист», – добавил эксперт.