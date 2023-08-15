Вторая гигафабрика «Росатома» по выпуску аккумуляторов будет построена в Москве

Вторая гигафабрика «Росатома» по выпуску аккумуляторов будет построена в МосквеОсновной проблемой для проекта будет обеспечение спроса на батареи
«Росатом» построит вторую гигафабрику по выпуску аккумуляторов в Москве. Об этом заявил 14 августа гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным (стенограмма опубликована на сайте Кремля).
«Мы в Калининграде строим завод, с Москвой договорились – спасибо Сергею Семеновичу [Собянину] – о создании аналогичного завода», – сказал Лихачев. Он добавил, что госкорпорация «серьезно заходит» в электродвижение и думает о целевой поставке комплектного электропривода, включающего электродвигатель, коробку передач и инвертор.
Представитель «Росатома» уточнил, что соглашение с Москвой будет подписано «в ближайшее время». Его условия, по словам собеседника, сейчас досогласовываются, речь идет о строительстве предприятия, «соизмеримого» с тем, что сейчас «Росатом» строит в Калининградской области. От дальнейших комментариев он отказался.
«Ведомости» также направили запрос в департамент инвестиционной политики и промышленности Москвы. Представитель компании «Рэнера» (входит в топливный дивизион «Росатома» ТВЭЛ), которая занимается строительством завода в Калининграде, не ответил на звонки. В пресс-службе ТВЭЛ от дополнительных комментариев отказались.
Источник «Ведомостей», знакомый с деталями проекта, утверждает, что новый завод планируют разместить в Новой Москве, он будет выпускать аккумуляторы для электробусов и автомобилей «Атом».
«Рэнера» начала строительство первого в России масштабного завода полного цикла по выпуску топливных ячеек и сборке аккумуляторов в октябре 2022 г. Предприятие мощностью 4 ГВт ч в год создадут на территории, предназначавшейся для Балтийской АЭС (проект закрыт), первая продукция ожидается в 2025 г.
На калининградской площадке будут собирать накопители для электромобилей и городского электротранспорта по технологии южнокорейской Enertech, которая выступает технологическим партнером проекта и контролируется «Рэнерой». На первом этапе мощность завода составит 50 000 аккумуляторов в год, далее производство может быть расширено до 120 000–130 000 батарей (порядка 14 ГВт ч в год). Изначально проект оценивался в 26,3 млрд руб., но в январе «Коммерсантъ» писал со ссылкой на обновленную дорожную карту развития систем накопления в России, что капекс вырос до 51,5 млрд руб.
Аналитики КПМГ ранее оценивали емкость российского рынка накопителей электроэнергии в 126 МВт ч в 2020 г. Они прогнозировали, что к 2025 г. она вырастет до 4,7 ГВт ч, а к 2030 г. – до 25,5 ГВт ч («Ведомости» писали об этом 16 февраля 2022 г.). В деньгах рынок накопителей в 2020 г. составил $44 млн, к 2025 г. прогнозировался его рост до $500 млн и до $1,2 млрд в год – к 2030 г. Положительный тренд, по мнению аналитиков КПМГ, будет обеспечен в основном за счет развития в России электротранспорта.
Планы «Росатома» по строительству завода в Калининграде очень амбициозны, но при нынешней конфигурации стоимость российских батарей будет выше, чем, например, импортных китайских, считает независимый автоэксперт Сергей Бургазлиев. Он напоминает, что на фабриках в КНР выпускают миллионы аккумуляторов в год. По его оценке, для достижения конкурентоспособной себестоимости производства полного цикла (включая производство ячеек) фабрика в Калининграде должна выпускать не менее 250 000 батарей в год, т. е. объем производства должен вырасти в 5 раз от проектного.
Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников оценивает объем производства автомобилей на электротяге в России в партнерстве с китайскими компаниями в 50 000–100 000 в год уже в ближайшие годы. То есть потребность в аккумуляторах для новых машин с 2025 г., по его оценкам, составит от 3 до 7 ГВт ч в год.
Утвержденная правительством РФ летом 2021 г. концепция развития электротранспорта до 2030 г. предусматривает, что к концу первого этапа (2021–2024 гг.) планируется выпустить не менее 25 000 электромобилей и запустить в работу 9400 зарядных станций по всей стране. Согласно документу, к 2030 г. каждый десятый выпускаемый автомобиль в России должен быть электрическим, а число электрозаправок вырасти как минимум до 72 000. По оценкам директора консалтинговой компании Ensolve Алексея Жихарева, к 2030 г. совокупная потребность в аккумуляторных ячейках в России превысит 13 ГВт ч, с учетом принятой концепции и уже объявленных планов российских компаний по производству электромобилей и электробусов. Общий бюджет концепции оценивается в 591 млрд руб. до 2030 г., из них более 80% – внебюджетные источники.
Бургазлиев называет концепцию, которую разрабатывало Минэкономразвития, излишне оптимистичной. Он также напоминает, что в России пока нет производства отечественных легковых электромобилей (существующие производства пока собирают электрокары на базе китайских моделей. – «Ведомости»). Поэтому не ясно, за счет чего будет загружено производство в Калининграде, не говоря о московской площадке, скептичен эксперт.
Пока крупнейшим проектом развития электротранспорта в России является московский электробус. На июнь 2023 г. в столице работало более 1000 электробусов, и Собянин обещал, что к концу 2024 г. их станет вдвое больше – 2200 единиц. Три четверти электробусов для Москвы поставлены «Камазом», остальные – группой ГАЗ.
Активных проектов по производству легковых электромобилей отечественной разработки в России пока нет. В январе 2022 г. две компании – «Моторинвест» и «Электромобили мануфэкчуринг рус» – подали заявки на заключение специнвестконтрактов (СПИК) на выпуск электромобилей, которые позволят получить льготы и гарантии неухудшения условий для проектов.
В июле этого года был открыт предзаказ на покупку в 2025 г. электромобилей «Атом» производства компании «Кама». Стартап был основан летом 2021 г. гендиректором «Камаза» Сергеем Когогиным и бизнесменом Рубеном Варданяном. В 2022 г. «Рэнера» приобрела акции АО «Кама» на 6,2 млрд руб. (размер пакета не раскрывался), следует из ее отчетности за прошлый год.
В обзоре КПМГ от февраля 2022 г. отмечалось, что, даже если российский рынок накопителей электроэнергии в 2030 г. достигнет прогнозируемых значений, он все равно будет занимать лишь около 1% от мирового, который в 2030 г. составит $425 млрд, или 2030 ГВт ч.