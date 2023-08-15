Вторая гигафабрика «Росатома» по выпуску аккумуляторов будет построена в Москве

Утвержденная правительством РФ летом 2021 г. концепция развития электротранспорта до 2030 г. предусматривает, что к концу первого этапа (2021–2024 гг.) планируется выпустить не менее 25 000 электромобилей и запустить в работу 9400 зарядных станций по всей стране. Согласно документу, к 2030 г. каждый десятый выпускаемый автомобиль в России должен быть электрическим, а число электрозаправок вырасти как минимум до 72 000. По оценкам директора консалтинговой компании Ensolve Алексея Жихарева, к 2030 г. совокупная потребность в аккумуляторных ячейках в России превысит 13 ГВт ч, с учетом принятой концепции и уже объявленных планов российских компаний по производству электромобилей и электробусов. Общий бюджет концепции оценивается в 591 млрд руб. до 2030 г., из них более 80% – внебюджетные источники.