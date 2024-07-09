Бывшая структура Danone в России оспорила доначисление 836 млн рублей налогов

В материалах дела говорится, что истец пытается оспорить решение налоговой от 15 января 2024 г. «в части доначисления налога с доходов, полученных иностранной организацией в виде дивидендов от источников в РФ, за 2021 г. в размере 741,8 млн руб., налога с доходов, полученных иностранной организацией в качестве вознаграждения за услуги и переквалифицированных в дивиденды от источников в РФ, за 2020–2021 гг. в размере 41 млн руб. за 2020 г. и 52,9 млн руб. за 2021 г.», а также пеней и штрафов.