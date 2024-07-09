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Бывшая структура Danone в России оспорила доначисление 836 млн рублей налогов

У производителя молочных продуктов вряд ли получится выиграть иск, считают юристы
Анастасия Ковалева
Бывшая структура Danone в России не согласна с тем, как были рассчитаны налоги с выплат в пользу французской компании/ Алексей Куденко / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы 2 июля принял к производству иск АО «Эйч энд эн» (ранее – «Данон Россия») о признании недействительным доначисления компании налогов в размере 834 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. Ответчиком по делу выступает Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 1. Участники процесса на запрос «Ведомостей» не ответили.

В материалах дела говорится, что истец пытается оспорить решение налоговой от 15 января 2024 г. «в части доначисления налога с доходов, полученных иностранной организацией в виде дивидендов от источников в РФ, за 2021 г. в размере 741,8 млн руб., налога с доходов, полученных иностранной организацией в качестве вознаграждения за услуги и переквалифицированных в дивиденды от источников в РФ, за 2020–2021 гг. в размере 41 млн руб. за 2020 г. и 52,9 млн руб. за 2021 г.», а также пеней и штрафов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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