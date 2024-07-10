Глобальные инвестиции в добычу газа до 2050 года превысят $8 трлн

Обеспечение спроса на газ в мире до 2050 г. потребует суммарных инвестиций в разведку и добычу на уровне $8,2 трлн. Такую оценку дают в обзоре «Инвестиции в добычу природного газа: тенденции, изменения и перспективы» аналитики Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). В обзоре отмечается, что для удовлетворения спроса к 2050 г. мировая добыча газа достигнет 5,3 трлн куб. м в год, что примерно на треть больше показателя 2023 г. – 4,05 трлн куб. м.