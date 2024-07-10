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Глобальные инвестиции в добычу газа до 2050 года превысят $8 трлн

В России их уровень будет зависеть от развития экспортных проектов
Василий Милькин
Большая часть инвестиций в добычу, по оценкам ФСЭГа, будет направлена на разработку традиционных запасов газа/ Евгений Разумный / Ведомости

Обеспечение спроса на газ в мире до 2050 г. потребует суммарных инвестиций в разведку и добычу на уровне $8,2 трлн. Такую оценку дают в обзоре «Инвестиции в добычу природного газа: тенденции, изменения и перспективы» аналитики Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ). В обзоре отмечается, что для удовлетворения спроса к 2050 г. мировая добыча газа достигнет 5,3 трлн куб. м в год, что примерно на треть больше показателя 2023 г. – 4,05 трлн куб. м.

Рост спроса на газ ФСЭГ объясняет увеличением его потребления в энергетическом секторе развивающихся стран. Оно будет расти вследствие роста населения и мировой экономики. Другой причиной станет экологическая и климатическая политика, которая будет способствовать переходу энергетики с угля и нефти на газ и использованию метана для производства голубого водорода.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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