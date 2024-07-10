ОМК подала иск к «Уральской стали» на 6,4 млрд рублей

ОМК подала иск к «Уральской стали» на 6,4 млрд рублейСтороны спорят о стоимости и объеме поставок заготовок для железнодорожных колес
Выксунский металлургический завод (ВМЗ), входящий в Объединенную металлургическую компанию (ОМК) Анатолия Седых, хочет взыскать через суд с «Уральской стали» Дениса Сафина 6,42 млрд руб. Исковое заявление подано в Московский арбитражный суд и опубликовано в картотеке арбитражных дел (КАД) 4 апреля. Рассмотрение дела запланировано на 26 августа.
Суть требований истца в КАД не раскрывается. Представитель ОМК отказался от комментариев, в «Уральской стали» не ответили на запрос «Ведомостей».
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