Игорь Сечин призвал укреплять взаимодействие в энергетике с Китаем

В докладе главы «Роснефти» особое внимание было уделено развитию сотрудничества в сфере энергетики. В 2023 г. Россия стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию. В I полугодии 2024 г. поставки нефти в КНР выросли на 5%, достигнув 55 млн т, отметил Сечин. Безопасность поставок обеспечивается через нефтепровод Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО), который, по его оценкам, с января 2022 по июня 2024 года обеспечил экономию для Китая в размере 14-18 млрд долларов по сравнению с ближневосточными поставками. К 2030 г. российские поставки нефти в Китай вырастут минимум на 10-15% от текущих объемов, прогнозирует инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.