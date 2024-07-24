Игорь Сечин призвал укреплять взаимодействие в энергетике с Китаем

Игорь Сечин призвал укреплять взаимодействие в энергетике с КитаемОбъемы поставок энергоресурсов в КНР уже достигли рекордных объемов и будут расти дальше
Ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по развитию ТЭК и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин выступил с докладом на открытии VI Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, который состоялся 23 июля в Москве. В своем выступлении он сосредоточился на перспективах сотрудничества двух стран и том, как эффективнее противостоять внешним вызовам в нефтегазовой сфере.
Сечин подчеркнул необходимость углубления сотрудничества России и Китая «по всей цепочке создания добавленной стоимости» в энергетике и смежных сферах. Он отметил, что в условиях «беспрецедентного внешнего давления» темпы роста ВВП Китая (5,2% в 2023 г.) и России (3,6%) уверенно опережают страны Запада. «При этом хотел бы отметить, что Запад изначально переоценил эффективность своего давления на мощный потенциал экономик наших стран. Так, за прошлый год МВФ четыре раза повышал свой прогноз по росту ВВП России. Увеличение ВВП России по итогам года превзошло изначальные ожидания почти на 6 п.п. Аналогичная ситуация наблюдалась и в случае Китая», – подчеркнул топ-менеджер.
Глава «Роснефти» также напомнил, что КНР свыше 10 лет является крупнейшим торговым партнером России. «В свою очередь, Россия в прошлом году вышла на 4-е место среди стран – основных внешнеторговых партнеров Китая», – сказал Сечин.
Развитие энергетического сотрудничества
В докладе главы «Роснефти» особое внимание было уделено развитию сотрудничества в сфере энергетики. В 2023 г. Россия стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию. В I полугодии 2024 г. поставки нефти в КНР выросли на 5%, достигнув 55 млн т, отметил Сечин. Безопасность поставок обеспечивается через нефтепровод Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО), который, по его оценкам, с января 2022 по июня 2024 года обеспечил экономию для Китая в размере 14-18 млрд долларов по сравнению с ближневосточными поставками. К 2030 г. российские поставки нефти в Китай вырастут минимум на 10-15% от текущих объемов, прогнозирует инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.