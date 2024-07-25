Продажи шин для легковых автомобилей выросли на 10%Граждане активно меняли резину на личных машинах в преддверии летнего сезона
В январе – июне этого года в стране было продано на 10% больше легковых шин, чем за тот же период прошлого года. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Компания является оператором госсистемы маркировки «Честный знак». Абсолютные показатели он не назвал.
Годом ранее было продано около 9,4 млн покрышек для легковых авто. Таким образом, реализация этой номенклатуры в первом полугодии 2024 г. составила 10,34 млн шт. Легковые шины традиционно занимают существенную долю рынка – в первом полугодии прошлого года на них пришлось 39% продаж от общего объема реализации, или 24,1 млн шт.
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