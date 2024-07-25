Продажи шин для легковых автомобилей выросли на 10%

В январе – июне этого года в стране было продано на 10% больше легковых шин, чем за тот же период прошлого года. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Компания является оператором госсистемы маркировки «Честный знак». Абсолютные показатели он не назвал.