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Продажи шин для легковых автомобилей выросли на 10%

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Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости

В январе – июне этого года в стране было продано на 10% больше легковых шин, чем за тот же период прошлого года. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Компания является оператором госсистемы маркировки «Честный знак». Абсолютные показатели он не назвал.

Годом ранее было продано около 9,4 млн покрышек для легковых авто. Таким образом, реализация этой номенклатуры в первом полугодии 2024 г. составила 10,34 млн шт. Легковые шины традиционно занимают существенную долю рынка – в первом полугодии прошлого года на них пришлось 39% продаж от общего объема реализации, или 24,1 млн шт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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