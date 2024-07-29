Отечественные лекарства получат приоритет при включении в перечень ЖНВЛП

Критерии отбора препаратов

Перечень ЖНВЛП формируется с учетом стандартов медпомощи, результатов клинической апробации и клинических рекомендаций, следует из п. 2 правил в редакции от 28 июля. Лекарство должно быть зарегистрировано в РФ и применяться при оказании помощи при заболеваниях и состояниях, преобладающих в структуре заболеваемости в РФ, и болезней, представляющих опасность для окружающих. Препарат при этом должен иметь преимущество по сравнению с другими средствами терапии данного заболевания. Для включения лекарства в перечень дорогостоящих препарат должен быть зарегистрирован, включен в список ЖНВЛП, а также иметь терапевтические преимущества по сравнению с другими средствами.

Список ЖНВЛП формируется и пересматривается не реже раза в год, а перечень дорогостоящих препаратов (по программе «14 ВЗН») – как минимум раз в три года, следует из пп. 7 правил формирования перечней.