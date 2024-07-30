Спрос на деловые перелеты в первом полугодии вырос на 16%

Объем деловых перелетов представителей российского бизнеса по итогам первого полугодия 2024 г. вырос на 16% в сравнении с тем же периодом 2023 г. Об этом «Ведомостям» сообщила управляющий директор группы компаний «Аэроклуб» Юлия Липатова.