Владислав Бакальчук собирается оспорить передачу доменов Wildberries ООО «РВБ»

Владислав Бакальчук расценивает передачу доменов как «крупную сделку» или сделку с заинтересованностью, объясняет Али. «И то и другое в этой ситуации возможно – такой аргумент валиден. Но это не единственное, что будет учитываться судом при вынесении решения. Суду нужно будет решить, является ли домен совместным имуществом. Ведь это не классический объект прав, как диван или квартира. Но Владислав, видимо, считает, что раз по договору с регистратором доменов есть некие права, то они являются имущественными и распоряжаться ими Татьяна могла лишь совместно», – рассуждает юрист.