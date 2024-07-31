Владислав Бакальчук собирается оспорить передачу доменов Wildberries ООО «РВБ»Совладелец маркетплейса нанял для этого команду юристов
Совладелец маркетплейса Wild-berries Владислав Бакальчук (владеет 1%) нанял юристов для оспаривания передачи доменных имен, связанных с ООО «Вайлдбериз», новой компании ООО «РВБ». Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к совладельцу Wildberries, и подтвердил сам Бакальчук. РВБ – совместное предприятие Wildberries и группы компаний Russ, 65% в нем принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основное юрлицо маркетплейса), а 35% – ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ).
По словам источника «Ведомостей», Бакальчук подписал контракт о защите своих прав на интеллектуальную собственность в интернете и защиту своих прав на доменные имена WB.ru, Wildberries.ru и др. с юридическим агентством IQ Technology. Совладелец и управляющий партнер юридического агентства IQ Technology Александр Логунов подтвердил, что представляет интересы Бакальчука. По его словам, 31 июля юристы направят досудебные претензии к ООО «Вайлдберриз» и компании Ru-Center – регистратору доменных имен, который передал права РВБ.
Логунов уточняет, что Бакальчук будет оспаривать передачу доменных имен как физическим лицом Татьяной Бакальчук (супруга Владислава, которой принадлежит 99% Wildberries. – «Ведомости»), так и юрлицом маркетплейса. По его словам, сделки проведены с нарушениями. Логунов поясняет, что, согласно уставу ООО «Вайлдберриз», «такие сделки» должны быть одобрены всем участниками ООО, т. е. и Татьяной, и Владиславом. В частности, юрист ссылается на подпункты 10 и 11 в пункте 7.2, согласно которым общее собрание участников принимает решения об одобрении «крупных сделок» и сделок, «в совершении которых имеется заинтересованность».
Но общего собрания учредителей для этого не проводилось, утверждает Логунов. Так, юрлицу принадлежали адреса wb.ru, вайлдберриз.рф, вб.рф и доменные имена, связанные с банком маркетплейса, – bank-wildberries.ru, bankwildberries.ru и wildberries-bank.ru, уточняет он.
Как поссорились Татьяна и Владислав
В июне 2024 г. Wildberries и крупнейший в России оператор наружной рекламы ГК Russ объявили об объединении. Гендиректором объединенной группы станет Татьяна Бакальчук, а топ-менеджер основных юрлиц Russ Роберт Мирзоян – главным исполнительным директором, писали «Ведомости». Позднее Бакальчук подтвердила информацию, что возглавит объединенную компанию. Но 24 июля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пост в своем Telegram-канале, где отметил, что Владислав Бакальчук рассказал ему о проблемах в семье и «рейдерском захвате» семейного бизнеса. Кадыров пообещал помочь Владиславу разобраться с проблемой и «вернуть Татьяну в семью». После этого сама Бакальчук объявила, что разводится с мужем, а 30 июля стало известно, что она подала иск о разводе в Савеловский суд Москвы.
Доменное имя wild-berries.ru принадлежало Татьяне Бакальчук как физлицу, говорит Логунов. По его словам, передать право его администрирования можно только с согласия супруга, так как оно возникло уже в браке. Wildberries.ru изначально было зарегистрировано на компанию Владислава Бакальчука UT-Computers в 2004 г., а в 2007 г. он передал его Татьяне, напоминает Логунов. Юрист также отмечает, что электронная почта, указанная в данных регистратора, принадлежит Владиславу Бакальчуку. Почтовый адрес носит скорее технический характер, ничто не мешает его поменять по просьбе администратора домена, которым сейчас выступает РВБ, отмечает партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али.
Представитель Wildberries не ответил, проводилось ли собрание участников для одобрения передачи прав, но отметил, что согласия Владислава Бакальчука для передачи доменного имени ООО «РВБ» с правовой точки зрения не требуется. Собеседник также подтвердил, что с 2007 г. и до момента передачи ООО «РВБ» домен принадлежал Татьяне Бакальчук.
ООО «РВБ» приняло на себя все права и обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса, а регистрация домена необходима для обеспечения информационной безопасности платформы, объяснил представитель маркетплейса.
«Мы изначально создавали этот бизнес как семейный, и не было принципиального различия, на кого именно регистрировать домен. WB – наша общая компания, все ее активы были нашими общими, без разделения на часть мою и часть Татьяны», – сообщил Владислав Бакальчук «Ведомостям».
Представитель Ru-Center объяснил «Ведомостям», что передача прав на домен от физического лица не предполагает вовлечения третьих лиц, в том числе супругов. Администратором, т. е. владельцем домена, выступает конкретный человек, указанный в реестре доменных имен, и именно он может распоряжаться доменом по своему выбору и направлять регистратору верифицированные заявления на передачу прав на домен, объяснил собеседник. Он добавил, что в случае с юрлицами регистратор производит передачу доменов на основании верифицированного заявления от компании-владельца.
Владислав Бакальчук расценивает передачу доменов как «крупную сделку» или сделку с заинтересованностью, объясняет Али. «И то и другое в этой ситуации возможно – такой аргумент валиден. Но это не единственное, что будет учитываться судом при вынесении решения. Суду нужно будет решить, является ли домен совместным имуществом. Ведь это не классический объект прав, как диван или квартира. Но Владислав, видимо, считает, что раз по договору с регистратором доменов есть некие права, то они являются имущественными и распоряжаться ими Татьяна могла лишь совместно», – рассуждает юрист.
Доменные имена не являются объектом интеллектуальной собственности, говорят юристы, опрошенные «Ведомостями». Адрес выдается регистратором в пользование на год по договору аренды, который нужно регулярно продлевать. И именно «право администрирования» является объектом гражданских прав, объясняет старший юрист «Кучер, Кулешов, Максименко и партнеры» Елена Ключарева. Она отмечает, что передать это право можно, заменив стороны в договоре с регистратором, а защитить – оспорив состоявшуюся замену в договоре.
По собственным данным, оборот Wildberries в 2023 г. превысил 2,5 трлн руб. Выручка компании за год составила 538,7 млрд руб., а чистая прибыль – 18,9 млрд руб., следует из данных СПАРК.
Задачей юристов IQ Technology будет доказать, что без доменного имени wildberries.ru эти «сотни миллиардов» превратятся в «ноль», подчеркивает Логунов. Учитывая, что домен Wildberries входит в шестерку крупнейших мировых маркетплейсов по трафику, для компании это ключевой актив, подчеркивает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
«Это будет означать, что фактически вся ценность компании заключается в доменном имени, и оно не может быть отчуждено в адрес третьих лиц без согласия супруга. После этого с большой вероятностью регистратор доменных имен будет вынужден отменить передачу доменов как от ООО «Вайлдбериз», так и от Татьяны Бакальчук в адрес нового совместного [предприятия] ООО «РВБ», и доменные имена вернутся предыдущим владельцам», – объяснил Логунов.
Онлайн-калькуляторы оценивают стоимость домена WB в 47,7 трлн руб., говорит генеральный директор хостинг-провайдера VDS-серверов Никита Цаплин. Но эта оценка автоматически учитывает доходы от продажи рекламы, поэтому в данном случае может быть сильно завышена. Доходы Wildberries от рекламных услуг в 2023 г. превысили 45 млрд руб. Сам домен, конечно, стоит денег, но без бренда, который принадлежит ООО «Вайлдберриз», его использовать не получится, добавляет Цаплин.