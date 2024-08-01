Траты россиян на обычные сигареты за год выросли на 19%

Растущую динамику аналитики зафиксировали и в натуральном выражении. В упаковках показатель за январь – июнь 2024 г. вырос на 10% год к году. Абсолютных значений в ЦРПТ не раскрыли. В топ-3 самых продаваемых брендов сигарет, по данным исследовательской компании NielsenIQ (учитывает данные более 180 сетей по всей России и традиционных торговых точек в населенных пунктах от 200 человек) за январь – май 2024 г., вошли Winston, Camel, LD от японской компании Japan Tobacco International (JTI). Данных за полугодие пока нет. Доля Winston на российском рынке за пять месяцев в сравнении с тем же периодом 2023 г. увеличилась до 15,3% с 13,5%, Camel нарастил ее с 9,2 до 10%, доля LD немного снизилась – с 8,4 до 8,2%.