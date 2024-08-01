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Траты россиян на обычные сигареты за год выросли на 19%

Потребители переходят на этот товар на фоне заметного подорожания жидкостей для вейпов
Анастасия Ковалева
Максим Стулов / Ведомости

Российские торговые сети и табачные магазины за шесть месяцев 2024 г. заработали на продаже сигарет 659 млрд руб. Это следует из отчета Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»), с которым ознакомились «Ведомости». Показатель на 19% больше аналогичного периода прошлого года и на 39% – позапрошлого, когда россияне потратили на сигареты 555 млрд и 474 млрд руб. соответственно. Более ранних данных в ЦРПТ не предоставили.

Растущую динамику аналитики зафиксировали и в натуральном выражении. В упаковках показатель за январь – июнь 2024 г. вырос на 10% год к году. Абсолютных значений в ЦРПТ не раскрыли. В топ-3 самых продаваемых брендов сигарет, по данным исследовательской компании NielsenIQ (учитывает данные более 180 сетей по всей России и традиционных торговых точек в населенных пунктах от 200 человек) за январь – май 2024 г., вошли Winston, Camel, LD от японской компании Japan Tobacco International (JTI). Данных за полугодие пока нет. Доля Winston на российском рынке за пять месяцев в сравнении с тем же периодом 2023 г. увеличилась до 15,3% с 13,5%, Camel нарастил ее с 9,2 до 10%, доля LD немного снизилась – с 8,4 до 8,2%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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