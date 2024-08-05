Проезд в плацкарте в первом полугодии подорожал почти на четверть

Проезд в плацкарте в первом полугодии подорожал почти на четвертьЦены разгоняют высокий спрос на внутренний туризм и ограниченные провозные мощности
Средняя стоимость проезда в плацкартном вагоне нефирменного поезда дальнего следования по итогам первого полугодия 2024 г. составила 287 руб. в расчете на 100 км пути, следует из данных Росстата, которые изучили «Ведомости». Это значение на 23% превышает показатель января – июня прошлого года.
Стоимость проезда в плацкартном вагоне фирменного поезда (с повышенным уровнем сервиса и комфорта) за тот же период выросла на 17% до 401 руб. Проезд в нефирменном купейном вагоне подорожал на 15% до 438 руб., в фирменном – на 16% до 595 руб., следует из статистики. Таким образом, цена в регулируемом государством сегменте (плацкарта) растет медленнее, чем в нерегулируемом (купе).
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам