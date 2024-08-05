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Проезд в плацкарте в первом полугодии подорожал почти на четверть

Цены разгоняют высокий спрос на внутренний туризм и ограниченные провозные мощности
Денис Кузнецов
Александр Гальперин / РИА Новости

Средняя стоимость проезда в плацкартном вагоне нефирменного поезда дальнего следования по итогам первого полугодия 2024 г. составила 287 руб. в расчете на 100 км пути, следует из данных Росстата, которые изучили «Ведомости». Это значение на 23% превышает показатель января – июня прошлого года.

Стоимость проезда в плацкартном вагоне фирменного поезда (с повышенным уровнем сервиса и комфорта) за тот же период выросла на 17% до 401 руб. Проезд в нефирменном купейном вагоне подорожал на 15% до 438 руб., в фирменном – на 16% до 595 руб., следует из статистики. Таким образом, цена в регулируемом государством сегменте (плацкарта) растет медленнее, чем в нерегулируемом (купе).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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