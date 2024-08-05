Проезд в плацкарте в первом полугодии подорожал почти на четверть

Стоимость проезда в плацкартном вагоне фирменного поезда (с повышенным уровнем сервиса и комфорта) за тот же период выросла на 17% до 401 руб. Проезд в нефирменном купейном вагоне подорожал на 15% до 438 руб., в фирменном – на 16% до 595 руб., следует из статистики. Таким образом, цена в регулируемом государством сегменте (плацкарта) растет медленнее, чем в нерегулируемом (купе).