«Лабквест» выходит на рынок генетической диагностики

Сеть медицинских лабораторий «Лабквест» начнет проводить генетические исследования пациентов, в том числе с онкологией. Об этом рассказала «Ведомостям» ее владелец и гендиректор Дарья Пикалюк. Для этих целей компания открыла специальную лабораторию, поделилась топ-менеджер. Объем инвестиций в запуск нового направления составил около 300 млн руб., уточнила Пикалюк. Биоматериал пациентов будут отбирать на базе действующих пунктов сети (их более 170 по всей стране).