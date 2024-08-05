«Лабквест» выходит на рынок генетической диагностики

«Лабквест» выходит на рынок генетической диагностикиТакие услуги в России не пользуются у населения массовой популярностью из-за высоких цен
Сеть медицинских лабораторий «Лабквест» начнет проводить генетические исследования пациентов, в том числе с онкологией. Об этом рассказала «Ведомостям» ее владелец и гендиректор Дарья Пикалюк. Для этих целей компания открыла специальную лабораторию, поделилась топ-менеджер. Объем инвестиций в запуск нового направления составил около 300 млн руб., уточнила Пикалюк. Биоматериал пациентов будут отбирать на базе действующих пунктов сети (их более 170 по всей стране).
Среди новых услуг будут в том числе неинвазивный пренатальный тест, с помощью которого выявляются риски хромосомных аномалий плода у беременных, и преимплантационное генетическое тестирование – проверка эмбрионов на хромосомные нарушения и наследственные заболевания.
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