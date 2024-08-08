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Кубань и Ставрополье стали лидерами в России по развитию туризма

Здесь доля туристической отрасли в общей выручке предприятий в последние пять лет резко выросла
Артем Косенок
Александр Соколов
Григорий Сысоев / РИА Новости

Рынок туризма в России в I квартале 2024 г. достиг почти 1,22 трлн руб., что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда оборот составил 794 млрд руб., следует из представленных «Ведомостям» данных Росстата. В 2023 г. выручка средних и крупных предприятий туристской сферы выросла год к году на 46% до 4,1 трлн руб.

Рост был во многом восстановительным. Относительно доходов 2019 г. – 3,2 трлн руб. – туристическая отрасль прибавила к 2023 г. всего 27%, что было ниже уровня инфляции. В целом за четыре года доля туризма в общей выручке предприятий России сократилась с 2,05 до 1,53%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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