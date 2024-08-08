Кубань и Ставрополье стали лидерами в России по развитию туризма

Кубань и Ставрополье стали лидерами в России по развитию туризмаЗдесь доля туристической отрасли в общей выручке предприятий в последние пять лет резко выросла
Рынок туризма в России в I квартале 2024 г. достиг почти 1,22 трлн руб., что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда оборот составил 794 млрд руб., следует из представленных «Ведомостям» данных Росстата. В 2023 г. выручка средних и крупных предприятий туристской сферы выросла год к году на 46% до 4,1 трлн руб.
Рост был во многом восстановительным. Относительно доходов 2019 г. – 3,2 трлн руб. – туристическая отрасль прибавила к 2023 г. всего 27%, что было ниже уровня инфляции. В целом за четыре года доля туризма в общей выручке предприятий России сократилась с 2,05 до 1,53%.
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