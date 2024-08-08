Кубань и Ставрополье стали лидерами в России по развитию туризма

Рынок туризма в России в I квартале 2024 г. достиг почти 1,22 трлн руб., что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда оборот составил 794 млрд руб., следует из представленных «Ведомостям» данных Росстата. В 2023 г. выручка средних и крупных предприятий туристской сферы выросла год к году на 46% до 4,1 трлн руб.