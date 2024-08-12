Российские нефтяники в первом полугодии сократили ввод новых скважин

Российские нефтяники в первом полугодии сократили ввод новых скважинОсвоение трудноизвлекаемых запасов вынуждает компании увеличивать горизонтальное бурение
В России в январе – июне 2024 г. было введено в эксплуатацию 3657 нефтяных скважин, сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго. Это на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) ввели 3329 скважин, еще 328 пришлось на прочих производителей нефти, в том числе на «Новатэк» и операторов проектов в рамках соглашений о разделе продукции. ВИНК снизили объемы ввода на 12% год к году, остальные – на 13,5%.
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