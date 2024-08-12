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Российские нефтяники в первом полугодии сократили ввод новых скважин

Освоение трудноизвлекаемых запасов вынуждает компании увеличивать горизонтальное бурение
Василий Милькин
Егор Алеев / ТАСС

В России в январе – июне 2024 г. было введено в эксплуатацию 3657 нефтяных скважин, сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго. Это на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) ввели 3329 скважин, еще 328 пришлось на прочих производителей нефти, в том числе на «Новатэк» и операторов проектов в рамках соглашений о разделе продукции. ВИНК снизили объемы ввода на 12% год к году, остальные – на 13,5%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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