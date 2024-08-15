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В России наметился рост перевозок грузов авиацией

Это стало результатом увеличения поставок товаров по параллельному импорту и улучшения торговых отношений с Азией
Денис Кузнецов
Объемы перевозок грузов авиацией за полгода выросли на 16%/ Максим Блинов / РИА Новости

За первые шесть месяцев рост объемов экспортно-импортных грузоперевозок авиатранспортом составил 3% год к году и достиг 63 400 т. При этом за I квартал, как писали «Ведомости», наблюдалось снижение объемов перевозок в годовом исчислении на 11% до 30 057 т.

Опрошенные «Ведомостями» логистические компании отмечают в первом полугодии значительный рост грузового авиатрафика в сообщении со странами Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В том числе значительно выросли объемы импорта различных товаров, указывают представители «Деловых линий» и СДЭК. По словам заместителя гендиректора по развитию ГК «Деловые линии» Дмитрия Хрущалева, авиаперевозки из Китая и стран Юго-Восточной Азии в Россию за шесть месяцев выросли на 20% год к году. Примерно такую же динамику роста по данному направлению приводит руководитель службы международной логистики СДЭК Моника Паулаускайте. Абсолютные цифры представители компаний не раскрывают.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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