В России наметился рост перевозок грузов авиацией

В России наметился рост перевозок грузов авиациейЭто стало результатом увеличения поставок товаров по параллельному импорту и улучшения торговых отношений с Азией
За первые шесть месяцев рост объемов экспортно-импортных грузоперевозок авиатранспортом составил 3% год к году и достиг 63 400 т. При этом за I квартал, как писали «Ведомости», наблюдалось снижение объемов перевозок в годовом исчислении на 11% до 30 057 т.
Опрошенные «Ведомостями» логистические компании отмечают в первом полугодии значительный рост грузового авиатрафика в сообщении со странами Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В том числе значительно выросли объемы импорта различных товаров, указывают представители «Деловых линий» и СДЭК. По словам заместителя гендиректора по развитию ГК «Деловые линии» Дмитрия Хрущалева, авиаперевозки из Китая и стран Юго-Восточной Азии в Россию за шесть месяцев выросли на 20% год к году. Примерно такую же динамику роста по данному направлению приводит руководитель службы международной логистики СДЭК Моника Паулаускайте. Абсолютные цифры представители компаний не раскрывают.