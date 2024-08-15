В России наметился рост перевозок грузов авиацией

Опрошенные «Ведомостями» логистические компании отмечают в первом полугодии значительный рост грузового авиатрафика в сообщении со странами Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В том числе значительно выросли объемы импорта различных товаров, указывают представители «Деловых линий» и СДЭК. По словам заместителя гендиректора по развитию ГК «Деловые линии» Дмитрия Хрущалева, авиаперевозки из Китая и стран Юго-Восточной Азии в Россию за шесть месяцев выросли на 20% год к году. Примерно такую же динамику роста по данному направлению приводит руководитель службы международной логистики СДЭК Моника Паулаускайте. Абсолютные цифры представители компаний не раскрывают.