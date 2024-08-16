Общественники пожаловались на нарушения при торговле водой на маркетплейсах

Объединение «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилось в Минпромторг с просьбой проверить работу маркетплейсов Wildberries и Ozon (занимают около 80% рынка онлайн-торговли) в связи с «серьезными нарушениями» при продажах питьевой бутилированной воды. «Ведомости» ознакомились с письмом от 7 августа, его получение подтвердили в министерстве.