Общественники пожаловались на нарушения при торговле водой на маркетплейсах

Общественники пожаловались на нарушения при торговле водой на маркетплейсахПопулярность такого товара растет, но не вся продукция маркируется
Объединение «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилось в Минпромторг с просьбой проверить работу маркетплейсов Wildberries и Ozon (занимают около 80% рынка онлайн-торговли) в связи с «серьезными нарушениями» при продажах питьевой бутилированной воды. «Ведомости» ознакомились с письмом от 7 августа, его получение подтвердили в министерстве.
Представитель Минпромторга уточнил, что обращение «в целях принятия мер реагирования» передано в Роспотребнадзор. «Ведомости» направили запрос в ведомство.
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