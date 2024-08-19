ТПП предложила запретить возврат некоторых товаров в онлайн-торговле

ТПП предложила запретить возврат некоторых товаров в онлайн-торговлеСейчас покупатели могут, например, вернуть поношенное нижнее белье
Совет по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ предложил запретить возврат некоторых категорий товаров в онлайн-торговле. Письмо с этим предложением и просьбой «выразить мнение» в пользу изменения законодательства совет направил начальнику управления Роспотребнадзора Олегу Прусакову. «Ведомости» ознакомились с копией письма, ее подлинность подтвердил глава совета Алексей Федоров.
«Ведомости» направили запрос в Роспотребнадзор.
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