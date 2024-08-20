Онлайн-продажи мелкой бытовой техники в России выросли на 28%

За первое полугодие 2024 г. в России купили онлайн 22,4 млн шт. мелкой бытовой техники (МБТ), что на 28% больше, чем в январе – июне 2023 г., следует из статистики аналитической компании Gfk (есть в распоряжении «Ведомостей»). По данным IT-дистрибутора «Марвел-дистрибуция» (учитывают и онлайн-, и офлайн-каналы реализации), суммарные продажи значительно выше: всего было приобретено 33,15 млн приборов, что на 16% больше, чем годом ранее. Тенденцию к росту сегмента подтвердили и в интернет-магазине «Холодильник.ру» и маркетплейсах.