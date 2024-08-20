Ассоциация «Антиконтрафакт» пожаловалась на качество армянского коньяка

Ассоциация «Антиконтрафакт» пожаловалась на качество армянского коньякаРазличные нарушения обнаружили в 177 образцах из 200
В половине образцов армянского коньяка, продающегося в России, коньячный дистиллят подменяют неустановленным спиртом. Об этом говорится в исследовании международной ассоциации «Антиконтрафакт», результаты которого она направила в адрес Росалкогольтабакконтроля, ФТС и Генпрокуратуры с просьбой принять меры по дополнительному контролю за импортной продукцией. С копией документов ознакомились «Ведомости».
Представители Росалкогольтабакконтроля и ФТС подтвердили получение письма. При этом представитель ФТС отметил, что служба совместно с Росалкогольтабакконтролем «на системной основе» проводит проверку качества коньячной продукции для противодействия ввозу в Россию недоброкачественного и фальсифицированного товара.
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