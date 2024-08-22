Российские бренды утюгов, соковыжималок и мясорубок вошли в пятерку лидеров

Российские бренды утюгов, соковыжималок и мясорубок вошли в пятерку лидеровПосле ухода иностранных марок доля отечественной техники постепенно растет
За первое полугодие 2024 г. отечественные бренды мелкой бытовой техники (МБТ) Vitek, Starwind, Polaris и Redmond выбились в лидеры продаж. Утюги, соковыжималки, мясорубки, чайники, фены и стайлеры этих брендов вошли в пятерку самых продаваемых в России, следует из статистики аналитической компании GfK (есть в распоряжении «Ведомостей»). Рост спроса на отечественные марки товаров подтвердили и в IT-дистрибуторах «Марвел-дистрибуция» и diHouse, ритейлере «М.видео-Эльдорадо» и маркетплейсах.
Как писали «Ведомости» в середине августа со ссылкой на статистику GfK, за первое полугодие 2024 г. в России купили онлайн 22,4 млн шт. МБТ, что на 28% больше, чем в январе – июне 2023 г. По данным «Марвел-дистрибуции», всего (с учетом офлайна) было продано МБТ на 114 млрд руб., что на четверть (24%) больше, чем годом ранее.