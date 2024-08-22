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Российские бренды утюгов, соковыжималок и мясорубок вошли в пятерку лидеров

После ухода иностранных марок доля отечественной техники постепенно растет
Анна Устинова
Несмотря на российское происхождение, почти все отечественные бренды бытовой техники предпочитают писать свои названия латиницей/ Евгений Разумный / Ведомости

За первое полугодие 2024 г. отечественные бренды мелкой бытовой техники (МБТ) Vitek, Starwind, Polaris и Redmond выбились в лидеры продаж. Утюги, соковыжималки, мясорубки, чайники, фены и стайлеры этих брендов вошли в пятерку самых продаваемых в России, следует из статистики аналитической компании GfK (есть в распоряжении «Ведомостей»). Рост спроса на отечественные марки товаров подтвердили и в IT-дистрибуторах «Марвел-дистрибуция» и diHouse, ритейлере «М.видео-Эльдорадо» и маркетплейсах.

Как писали «Ведомости» в середине августа со ссылкой на статистику GfK, за первое полугодие 2024 г. в России купили онлайн 22,4 млн шт. МБТ, что на 28% больше, чем в январе – июне 2023 г. По данным «Марвел-дистрибуции», всего (с учетом офлайна) было продано МБТ на 114 млрд руб., что на четверть (24%) больше, чем годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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