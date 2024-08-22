Российские бренды утюгов, соковыжималок и мясорубок вошли в пятерку лидеров

Как писали «Ведомости» в середине августа со ссылкой на статистику GfK, за первое полугодие 2024 г. в России купили онлайн 22,4 млн шт. МБТ, что на 28% больше, чем в январе – июне 2023 г. По данным «Марвел-дистрибуции», всего (с учетом офлайна) было продано МБТ на 114 млрд руб., что на четверть (24%) больше, чем годом ранее.