Т-банк запустит свой сервис онлайн-продажи товаров

Один из бывших сотрудников Т-банка говорит, что принимал участие в обсуждении проекта. Собеседник «Ведомостей», близкий к одной из отраслевых ассоциаций, подтверждает, что маркетплейс разрабатывается как минимум с декабря 2023 г. Другой сотрудник крупнейшего маркетплейса и еще один сотрудник IT-компании знают от двух разных сотрудников Т-банка о том, что проект уже готов к запуску.