Т-банк запустит свой сервис онлайн-продажи товаров

Т-банк запустит свой сервис онлайн-продажи товаровНо эксперты не уверены, что в структуре рынка есть еще место для крупного игрока
О том, что Т-банк (экс-«Тинькофф») разрабатывает собственный сервис онлайн-продажи товаров, «Ведомостям» рассказали четыре источника в разных IТ-компаниях и профильных ассоциациях. Собеседники издания назвали новый сервис «маркетплейсом». Представитель банка, в свою очередь, уточнил, что это будет не маркетплейс «в буквальном смысле», но отрицать работы над новым сервисом онлайн-торговли не стал. Он пообещал, что банк скоро «всех удивит». Раскрывать какие-то еще подробности он отказался.
Один из бывших сотрудников Т-банка говорит, что принимал участие в обсуждении проекта. Собеседник «Ведомостей», близкий к одной из отраслевых ассоциаций, подтверждает, что маркетплейс разрабатывается как минимум с декабря 2023 г. Другой сотрудник крупнейшего маркетплейса и еще один сотрудник IT-компании знают от двух разных сотрудников Т-банка о том, что проект уже готов к запуску.