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Т-банк запустит свой сервис онлайн-продажи товаров

Но эксперты не уверены, что в структуре рынка есть еще место для крупного игрока
Екатерина Кинякина
Т-банк не готов называть свой проект маркетплейсом «в буквальном смысле»/ Максим Стулов / Ведомости

О том, что Т-банк (экс-«Тинькофф») разрабатывает собственный сервис онлайн-продажи товаров, «Ведомостям» рассказали четыре источника в разных IТ-компаниях и профильных ассоциациях. Собеседники издания назвали новый сервис «маркетплейсом». Представитель банка, в свою очередь, уточнил, что это будет не маркетплейс «в буквальном смысле», но отрицать работы над новым сервисом онлайн-торговли не стал. Он пообещал, что банк скоро «всех удивит». Раскрывать какие-то еще подробности он отказался.

Один из бывших сотрудников Т-банка говорит, что принимал участие в обсуждении проекта. Собеседник «Ведомостей», близкий к одной из отраслевых ассоциаций, подтверждает, что маркетплейс разрабатывается как минимум с декабря 2023 г. Другой сотрудник крупнейшего маркетплейса и еще один сотрудник IT-компании знают от двух разных сотрудников Т-банка о том, что проект уже готов к запуску.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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