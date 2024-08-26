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Россияне стали чаще путешествовать в Японию

Росту турпотока способствует дешевеющая иена и недорогие авиабилеты у китайских перевозчиков
Денис Кузнецов
Популярность Японии среди российских туристов растет за счет стабильной политической обстановки в стране/ freepik

Количество бронирований авиабилетов из России в Японию в январе – июне 2024 г. выросло в разы в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные опрошенных «Ведомостями» сервисов по организации путешествий и билетных агрегаторов. Динамика спроса на поездки в эту страну у российских туристов оказалась одной из самых высоких в азиатском регионе за полугодие.

Представитель «Яндекс путешествий» сообщил, что объем бронирования авиабилетов в Японию через этот сервис за полгода вырос в 12 раз к тому же периоду 2023 г. Абсолютных значений он не назвал. У OneTwoTrip в январе – июне доля авиабилетов из России в эту страну выросла в пять раз, а количество отельных бронирований – в три раза, сказал «Ведомостям» представитель сервиса. Количество бронирований авиабилетов на этом направлении у Aviasales, МТС Travel и «Островка» выросло в 4,5 раза за отчетный период, говорят представители сервисов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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