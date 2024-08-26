Россияне стали чаще путешествовать в Японию

Представитель «Яндекс путешествий» сообщил, что объем бронирования авиабилетов в Японию через этот сервис за полгода вырос в 12 раз к тому же периоду 2023 г. Абсолютных значений он не назвал. У OneTwoTrip в январе – июне доля авиабилетов из России в эту страну выросла в пять раз, а количество отельных бронирований – в три раза, сказал «Ведомостям» представитель сервиса. Количество бронирований авиабилетов на этом направлении у Aviasales, МТС Travel и «Островка» выросло в 4,5 раза за отчетный период, говорят представители сервисов.