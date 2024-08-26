Россияне стали чаще путешествовать в Японию

Россияне стали чаще путешествовать в ЯпониюРосту турпотока способствует дешевеющая иена и недорогие авиабилеты у китайских перевозчиков
Количество бронирований авиабилетов из России в Японию в январе – июне 2024 г. выросло в разы в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные опрошенных «Ведомостями» сервисов по организации путешествий и билетных агрегаторов. Динамика спроса на поездки в эту страну у российских туристов оказалась одной из самых высоких в азиатском регионе за полугодие.
Представитель «Яндекс путешествий» сообщил, что объем бронирования авиабилетов в Японию через этот сервис за полгода вырос в 12 раз к тому же периоду 2023 г. Абсолютных значений он не назвал. У OneTwoTrip в январе – июне доля авиабилетов из России в эту страну выросла в пять раз, а количество отельных бронирований – в три раза, сказал «Ведомостям» представитель сервиса. Количество бронирований авиабилетов на этом направлении у Aviasales, МТС Travel и «Островка» выросло в 4,5 раза за отчетный период, говорят представители сервисов.