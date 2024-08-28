Украина отказалась от переговоров с «Газпромом» о продлении транзита газа в ЕС

Украина отказалась от переговоров с «Газпромом» о продлении транзита газа в ЕСНо посредниками при поставках российского топлива могут стать европейские компании, считают эксперты
Украина не намерена продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите российского газа в страны Евросоюза (ЕС) после 2024 г. Об этом заявил 27 августа на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что после истечения срока действия текущего контракта Украина будет совместно с ЕС принимать решение о транзите российского газа через свою территорию.
«Договор с Россией никто продолжать не будет, на этом поставлена точка. Что касается транзита газа от других компаний, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег, мы будем рассматривать их просьбы», – сказал Зеленский.
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