Бензин Аи-92 на бирже подорожал до максимума с осени прошлого года

Стоимость 1 т бензина в европейской часть России (наиболее ликвидный биржевой индекс) 3 сентября достигла 60 007 руб., что на 4% больше, чем неделей ранее. Это максимальная цена с сентября прошлого года. С начала 2024 г. котировки увеличились на 50%.