Бензин Аи-92 на бирже подорожал до максимума с осени прошлого года

Бензин Аи-92 на бирже подорожал до максимума с осени прошлого годаОптовые цены на топливо растут, несмотря на запрет экспорта и другие меры поддержки внутреннего рынка
Биржевые цены на бензин Аи-92 в России достигли максимума с осени 2023 г., превысив 60 000 руб./т, несмотря на предпринимаемые правительством меры по стабилизации топливного рынка. Это следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).
Стоимость 1 т бензина в европейской часть России (наиболее ликвидный биржевой индекс) 3 сентября достигла 60 007 руб., что на 4% больше, чем неделей ранее. Это максимальная цена с сентября прошлого года. С начала 2024 г. котировки увеличились на 50%.
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