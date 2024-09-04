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Курировавший электроэнергетику замминистра покинул Минэнерго

Функционал Павла Сниккарса временно возьмет на себя другой заместитель
Александр Волобуев
Фотобанк Росконгресс

Павел Сниккарс, с ноября 2020 г. работавший замминистра энергетики, покинул свой пост. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано 4 сентября на портале правовой информации.

«Освободить Сниккарса Павла Николаевича от должности заместителя министра энергетики по его просьбе», – говорится в документе.

Сниккарс – выпускник Сибирской академии госслужбы (окончил ее в 2000 г.) и Сибирского университета потребительской кооперации – по специальности «юриспруденция» (2005 г). В энергетике работал с 2005 г., когда пришел на должность замначальника управления «Новосибирскэнерго». Затем до 2012 г. занимал различные руководящие посты в «СибирьЭнерго» в Новосибирске и «Объединенной энергосбытовой компании» в Москве. В 2012-2013 гг. был членом правления – заместителем председателя правления НП «Совет рынка» (регулятор энергорынков). В 2013 г. был назначен на должность директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго, а в 2020-м – заместителем министра.

Слухи об уходе чиновника из Минэнерго начали циркулировать в отрасли еще весной и усилились после смены правительства. Они были связаны с приходом на пост министра энергетики губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, сменившего выходца из электроэнергетики Николая Шульгинова. Но в мае сам Цивилев опровергал эти слухи. «Я буду работать с той командой, которая есть в Министерстве энергетики. Не намерен никого менять из заместителей», – говорил он (цитата по ТАСС).

Собеседник, близкий к Минэнерго, говорит, что уход Сниккарса – «его собственное желание». 

Другой источник «Ведомостей» связывает кадровую ротацию с конфликтом внутри ведомства. Разногласия в подходах регулирования – как в части методов, так и умения найти приемлемый компромисс – возникали между Сниккарсом и другим заместителем Евгением Грабчаком, в зону ответственности которого также входит электроэнергетика, утверждает он. Споры, по его словам, порой выливались в открытое противостояние двух заместителей на рабочих совещаниях. В частности, разногласия возникали по поводу подходов к реформе территориальных сетевых организаций (ТСО). 

Сниккарса он называет «комфортный управленцем» как для генераторов, так и для потребителей электроэнергии. У Грабчака, считает собеседник, не хватает гибкости и умения договариваться. 

В Минэнерго Сниккарс занимался в том числе выработкой и реализацией госполитики, а также нормативно-правовым регулированием, рассмотрением и утверждением инвестпрограмм субъектов электроэнергетики, вопросами ценовой политики и проч.

Грабчак был назначен замминистра энергетики в 2019 г., до этого с декабря 2014 г. возглавлял департамент оперативного контроля и управления в электроэнергетике. В статусе заместителя министра отвечал за техрегулирование и промышленную безопасность, энергомашиностроение, чрезвычайные ситуации и гражданскую оборону в сфере ТЭК. В области электроэнергетики в зоне ответственности чиновника были безопасность и надежность работы энергообъектов, инвестпрограммы и оценка готовности компаний к отопительному сезону.

Собеседники отраслевого издания «Переток» говорят, что функционал Сниккарса как минимум временно отойдет Грабчаку. Помимо Грабчака в Минэнерго сейчас еще четверо заместителей министра – Павел Сорокин (первый зам), Сергей Мочальников, Эдуард Шереметцев и Анастасия Бондаренко. 

«Ведомости» направили уточняющие вопросы в Минэнерго. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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