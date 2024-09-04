Курировавший электроэнергетику замминистра покинул Минэнерго

Сниккарс – выпускник Сибирской академии госслужбы (окончил ее в 2000 г.) и Сибирского университета потребительской кооперации – по специальности «юриспруденция» (2005 г). В энергетике работал с 2005 г., когда пришел на должность замначальника управления «Новосибирскэнерго». Затем до 2012 г. занимал различные руководящие посты в «СибирьЭнерго» в Новосибирске и «Объединенной энергосбытовой компании» в Москве. В 2012-2013 гг. был членом правления – заместителем председателя правления НП «Совет рынка» (регулятор энергорынков). В 2013 г. был назначен на должность директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго, а в 2020-м – заместителем министра.