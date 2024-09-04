Курировавший электроэнергетику замминистра покинул Минэнерго

Курировавший электроэнергетику замминистра покинул МинэнергоФункционал Павла Сниккарса временно возьмет на себя другой заместитель
Павел Сниккарс, с ноября 2020 г. работавший замминистра энергетики, покинул свой пост. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано 4 сентября на портале правовой информации.
«Освободить Сниккарса Павла Николаевича от должности заместителя министра энергетики по его просьбе», – говорится в документе.
Сниккарс – выпускник Сибирской академии госслужбы (окончил ее в 2000 г.) и Сибирского университета потребительской кооперации – по специальности «юриспруденция» (2005 г). В энергетике работал с 2005 г., когда пришел на должность замначальника управления «Новосибирскэнерго». Затем до 2012 г. занимал различные руководящие посты в «СибирьЭнерго» в Новосибирске и «Объединенной энергосбытовой компании» в Москве. В 2012-2013 гг. был членом правления – заместителем председателя правления НП «Совет рынка» (регулятор энергорынков). В 2013 г. был назначен на должность директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго, а в 2020-м – заместителем министра.
Слухи об уходе чиновника из Минэнерго начали циркулировать в отрасли еще весной и усилились после смены правительства. Они были связаны с приходом на пост министра энергетики губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, сменившего выходца из электроэнергетики Николая Шульгинова. Но в мае сам Цивилев опровергал эти слухи. «Я буду работать с той командой, которая есть в Министерстве энергетики. Не намерен никого менять из заместителей», – говорил он (цитата по ТАСС).
Собеседник, близкий к Минэнерго, говорит, что уход Сниккарса – «его собственное желание».
Другой источник «Ведомостей» связывает кадровую ротацию с конфликтом внутри ведомства. Разногласия в подходах регулирования – как в части методов, так и умения найти приемлемый компромисс – возникали между Сниккарсом и другим заместителем Евгением Грабчаком, в зону ответственности которого также входит электроэнергетика, утверждает он. Споры, по его словам, порой выливались в открытое противостояние двух заместителей на рабочих совещаниях. В частности, разногласия возникали по поводу подходов к реформе территориальных сетевых организаций (ТСО).
Сниккарса он называет «комфортный управленцем» как для генераторов, так и для потребителей электроэнергии. У Грабчака, считает собеседник, не хватает гибкости и умения договариваться.
В Минэнерго Сниккарс занимался в том числе выработкой и реализацией госполитики, а также нормативно-правовым регулированием, рассмотрением и утверждением инвестпрограмм субъектов электроэнергетики, вопросами ценовой политики и проч.
Грабчак был назначен замминистра энергетики в 2019 г., до этого с декабря 2014 г. возглавлял департамент оперативного контроля и управления в электроэнергетике. В статусе заместителя министра отвечал за техрегулирование и промышленную безопасность, энергомашиностроение, чрезвычайные ситуации и гражданскую оборону в сфере ТЭК. В области электроэнергетики в зоне ответственности чиновника были безопасность и надежность работы энергообъектов, инвестпрограммы и оценка готовности компаний к отопительному сезону.
Собеседники отраслевого издания «Переток» говорят, что функционал Сниккарса как минимум временно отойдет Грабчаку. Помимо Грабчака в Минэнерго сейчас еще четверо заместителей министра – Павел Сорокин (первый зам), Сергей Мочальников, Эдуард Шереметцев и Анастасия Бондаренко.
«Ведомости» направили уточняющие вопросы в Минэнерго.