Спрос на газ в России к 2035 году может вырасти более чем на 10%Этому будут способствовать газификация страны, а также рост выпуска удобрений и метанола
Рост спроса на газ на внутреннем рынке России к 2035 г. может составить до 65 млрд куб. м за счет программы газификации страны, а также увеличения производства удобрений и метанола. Такую оценку приводят эксперты Аналитического центра (АЦ) ТЭК в презентации к выступлению руководителя АЦ ТЭК по аналитике Дарьи Козловой на ВЭФ-2024. Это оценка максимального потенциала роста внутреннего потребления газа, пояснила Козлова.
По данным Минэнерго, в прошлом году потребление газа на внутреннем рынке составило 500 млрд куб. м. Таким образом, к 2035 г. потребление может вырасти на 13%.
Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам