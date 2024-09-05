Спрос на газ в России к 2035 году может вырасти более чем на 10%

Рост спроса на газ на внутреннем рынке России к 2035 г. может составить до 65 млрд куб. м за счет программы газификации страны, а также увеличения производства удобрений и метанола. Такую оценку приводят эксперты Аналитического центра (АЦ) ТЭК в презентации к выступлению руководителя АЦ ТЭК по аналитике Дарьи Козловой на ВЭФ-2024. Это оценка максимального потенциала роста внутреннего потребления газа, пояснила Козлова.