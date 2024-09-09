Российские металлурги в 2025 году продолжат снижать потребление лома

Российские металлурги в 2025 году продолжат снижать потребление ломаЭто сырье становится все менее рентабельным
В России в 2025 г. лом черных металлов – ключевое сырье для электроплавильных заводов – продолжит дорожать, говорится в презентации отраслевого агентства Metals & Mining (MMI), с которой ознакомились «Ведомости».
Цена за тонну металлолома в Центральном федеральном округе при перевозке по железной дороге на базисе CPT («перевозка оплачена до») поднимется до 31 000 руб., что на 16% превышает максимальный показатель, зафиксированный в 2024 г. По железной дороге транспортируется большая часть (более 60%) собранного в стране лома.
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