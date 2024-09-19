Эксперты предупредили о рисках повышения цен на одежду до конца года

Эксперты предупредили о рисках повышения цен на одежду до конца годаОни связаны с подорожанием материалов, фурнитуры и логистики
Цены на одежду российских брендов до конца 2024 г. могут вырасти на 22% от текущих значений, сообщил «Ведомостям» представитель Fashion Factory School (входит в холдинг Ultimate Education) на основании проведенного исследования.
По его словам, выводы основаны на результатах опроса 150 российских брендов и «анализа состояния рынка». Резкое подорожание одежды эксперты прогнозируют в связи с увеличением стоимости сырья и других затрат производителей.
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