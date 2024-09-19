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Таксисты просят снизить штрафы за отсутствие страховки ответственности перевозчика

Сейчас они несоразмерны объемам бизнеса в сфере перевозок легковым автотранспортом
Денис Ильюшенков
Закон о такси, заработавший осенью 2023 г., по сути, уравнял требования для таксопарков и самозанятых водителей/ Алексей Орлов / Ведомости

Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) попросила Минтранс смягчить наказание за отсутствие у таксистов договоров обязательного страхования ответственности перевозчика (ОСГОП). Об этом говорится в письме ассоциации от 17 сентября на имя министра транспорта Романа Старовойта. «Ведомости» ознакомились с документом, отправку подтвердила исполнительный директор НСТ Наталья Лозинская.

Положения закона о такси (580-ФЗ) в части обязательного оформления договора ОСГОП начали действовать с 1 сентября 2024 г. По закону перевозчик должен оформить этот документ в течение 60 дней с момента вступления в силу новых требований. Стоимость такого полиса, по данным Минтранса, составляет от 1300 до 5400 руб. в год. За его отсутствие ст. 11.31 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрен штраф – от 40 000 до 50 000 руб. для должностных лиц и от 500 000 до 1 млн руб. для юрлиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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