Таксисты просят снизить штрафы за отсутствие страховки ответственности перевозчика

Положения закона о такси (580-ФЗ) в части обязательного оформления договора ОСГОП начали действовать с 1 сентября 2024 г. По закону перевозчик должен оформить этот документ в течение 60 дней с момента вступления в силу новых требований. Стоимость такого полиса, по данным Минтранса, составляет от 1300 до 5400 руб. в год. За его отсутствие ст. 11.31 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрен штраф – от 40 000 до 50 000 руб. для должностных лиц и от 500 000 до 1 млн руб. для юрлиц.