«Аэрофлот» потратит 95% IT-бюджета на отечественные решения

«Аэрофлот» потратит 95% IT-бюджета на отечественные решенияВ ближайшие годы компания направит на импортозамещение 28 млрд рублей
В 2024 г. ПАО «Аэрофлот» направит 95% своего IT-бюджета на закупку отечественных решений. Об этом заявил генеральный директор «Аэрофлота» (в группу, кроме одноименной авиакомпании, входят также «Россия» и лоукостер «Победа») Сергей Александровский на пленарном заседании форума «Цифровая транспортация». Всего, по его словам, в ближайшие годы компания направит на импортозамещение IT-продуктов 28 млрд руб.
«Долгие годы доля отечественного ПО составляла 33%. «Аэрофлот» активно конкурировал с глобальными авиаперевозчиками, в том числе и поэтому мы вынуждены были использовать международные решения. За последние два года доля расходов на отечественное ПО увеличилась с 33 до 95%. Всего на импортозамещение в ближайшие годы мы потратим 28 млрд руб., из них 10 млрд руб. – в рамках ИЦК (индустриальных центров компетенций. – «Ведомости»), для того чтобы создавать продукты, доступные для остальных авиаперевозчиков», – сказал он.