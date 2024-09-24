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«Аэрофлот» потратит 95% IT-бюджета на отечественные решения

В ближайшие годы компания направит на импортозамещение 28 млрд рублей
Анна Устинова
Екатерина Кинякина
Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на форуме «Цифровая транспортация»/ Максим Стулов / Ведомости

В 2024 г. ПАО «Аэрофлот» направит 95% своего IT-бюджета на закупку отечественных решений. Об этом заявил генеральный директор «Аэрофлота» (в группу, кроме одноименной авиакомпании, входят также «Россия» и лоукостер «Победа») Сергей Александровский на пленарном заседании форума «Цифровая транспортация». Всего, по его словам, в ближайшие годы компания направит на импортозамещение IT-продуктов 28 млрд руб.

«Долгие годы доля отечественного ПО составляла 33%. «Аэрофлот» активно конкурировал с глобальными авиаперевозчиками, в том числе и поэтому мы вынуждены были использовать международные решения. За последние два года доля расходов на отечественное ПО увеличилась с 33 до 95%. Всего на импортозамещение в ближайшие годы мы потратим 28 млрд руб., из них 10 млрд руб. – в рамках ИЦК (индустриальных центров компетенций. – «Ведомости»), для того чтобы создавать продукты, доступные для остальных авиаперевозчиков», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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