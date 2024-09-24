«Аэрофлот» потратит 95% IT-бюджета на отечественные решения

«Долгие годы доля отечественного ПО составляла 33%. «Аэрофлот» активно конкурировал с глобальными авиаперевозчиками, в том числе и поэтому мы вынуждены были использовать международные решения. За последние два года доля расходов на отечественное ПО увеличилась с 33 до 95%. Всего на импортозамещение в ближайшие годы мы потратим 28 млрд руб., из них 10 млрд руб. – в рамках ИЦК (индустриальных центров компетенций. – «Ведомости»), для того чтобы создавать продукты, доступные для остальных авиаперевозчиков», – сказал он.