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Московская пивоваренная компания оспорила запрет на «халяльные» энергетики

Ранее ФАС признала недобросовестной конкуренцией нанесение соответствующей маркировки
Анастасия Ковалева
Freepik

Московская пивоваренная компания (МПК) 29 сентября подала иск в Арбитражный суд Москвы о признании недействительным решения ФАС, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Служба выступает ответчиком по делу. Заявление пока не принято к производству. Другие детали в карточке дела не указаны.

Представитель МПК пояснил «Ведомостям», что ранее Управление ФАС по Ингушетии запретило производителю использовать маркировку «халяль» на энергетиках под маркой Gorilla energy. Нанесение такого обозначения регулятор посчитал «актом недобросовестной конкуренции», поскольку такая продукция якобы может нанести вред здоровью, уточнил собеседник. Компания пыталась оспорить это решение в ФАС России, но служба встала на сторону своего регионального управления. После этого МПК подала иск в суд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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