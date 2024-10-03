Московская пивоваренная компания оспорила запрет на «халяльные» энергетики

Представитель МПК пояснил «Ведомостям», что ранее Управление ФАС по Ингушетии запретило производителю использовать маркировку «халяль» на энергетиках под маркой Gorilla energy. Нанесение такого обозначения регулятор посчитал «актом недобросовестной конкуренции», поскольку такая продукция якобы может нанести вред здоровью, уточнил собеседник. Компания пыталась оспорить это решение в ФАС России, но служба встала на сторону своего регионального управления. После этого МПК подала иск в суд.