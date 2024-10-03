В Минэнерго подтвердили разработку новых ограничений для майнеров криптовалюты

«Сейчас обсуждается достаточно активно введение новой категории потребителей – четвертой. Пики [потребления электроэнергии] у нас не всегда, есть мощность свободная, когда нет большой нагрузки на энергосистему. <...> Когда нет пикового потребления, нет дефицита мощности, т. е. большую часть года, можно эту мощность каким-то потребителям давать. Но при условии, что они будут сами ограничиваться или будут устанавливать устройства автоматики, которые позволяли бы их отключать», – сказал Грабчак.