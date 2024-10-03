В Минэнерго подтвердили разработку новых ограничений для майнеров криптовалюты

В Минэнерго подтвердили разработку новых ограничений для майнеров криптовалютыИх и строителей смогут отключать при необходимости от энергоснабжения
Минэнерго предлагает создать новую категорию надежности для потребителей электроэнергии – четвертую. Их смогут отключать от энергоснабжения в любой момент, это подтвердил «Ведомостям» заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.
«Сейчас обсуждается достаточно активно введение новой категории потребителей – четвертой. Пики [потребления электроэнергии] у нас не всегда, есть мощность свободная, когда нет большой нагрузки на энергосистему. <...> Когда нет пикового потребления, нет дефицита мощности, т. е. большую часть года, можно эту мощность каким-то потребителям давать. Но при условии, что они будут сами ограничиваться или будут устанавливать устройства автоматики, которые позволяли бы их отключать», – сказал Грабчак.
Сейчас для потребителей электроэнергии установлено три категории надежности. Если перерыв в электроснабжении потребителей может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный ущерб, повреждение оборудования, нарушение функционирования особо важного коммунального хозяйства и другие серьезные ЧП, то их относят к первой категории. Это, например, такие социальные объекты, как больницы. Во вторую категорию вносят потребителей, отключение которых приводит «к массовому недоотпуску продукции, простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта».