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В Минэнерго подтвердили разработку новых ограничений для майнеров криптовалюты

Их и строителей смогут отключать при необходимости от энергоснабжения
Александр Волобуев
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

Минэнерго предлагает создать новую категорию надежности для потребителей электроэнергии – четвертую. Их смогут отключать от энергоснабжения в любой момент, это подтвердил «Ведомостям» заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.

«Сейчас обсуждается достаточно активно введение новой категории потребителей – четвертой. Пики [потребления электроэнергии] у нас не всегда, есть мощность свободная, когда нет большой нагрузки на энергосистему. <...> Когда нет пикового потребления, нет дефицита мощности, т. е. большую часть года, можно эту мощность каким-то потребителям давать. Но при условии, что они будут сами ограничиваться или будут устанавливать устройства автоматики, которые позволяли бы их отключать», – сказал Грабчак.

Сейчас для потребителей электроэнергии установлено три категории надежности. Если перерыв в электроснабжении потребителей может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный ущерб, повреждение оборудования, нарушение функционирования особо важного коммунального хозяйства и другие серьезные ЧП, то их относят к первой категории. Это, например, такие социальные объекты, как больницы. Во вторую категорию вносят потребителей, отключение которых приводит «к массовому недоотпуску продукции, простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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